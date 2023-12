Pjesë e mafies ballkanike, dalin detaje të reja mbi arrestimin e shqiptarit: Dyshohet për vrasjen e dy bashkëshortëve malazezë

Kanë dalë detaje të reja nga arrestimi i shtetasit nga Kosova Remzi Azemi, i cili u kap në 6 dhjetor. Azemi është kapur në Maqedoninë e Veriut, pasi ishte shpallur në kërkim nga Interpoli, si dhe ishte i kërkuar nga Ekuadori për shkak të një vrasjeje të ndodhur në Guayaquil dhe se pritej procesi i ekstradimit.

Informacionet mbi arrestimin e tij tregonin se kapja e tij lidhej me vrasjen e shqiptarit Hidri Ilir, 40 vjeç, i ndodhur në orën 20:07 të datës 30 maj 2017, në rrugët 36 dhe Ch, në periferi.

Edhe pse Remzi Azemi ishte përfshirë në atë hetim, nuk ishte ky rasti pse ishte në kërkim ndërkombëtar. Media “EXTRA” aksesoi një dosje dhe konfirmoi se Azemi ishte në kërkim për shkak të një ekzekutimi të dyfishtë në të cilin viktima ishin malazezi Fadil Kacanic dhe gruaja e tij, ekuadoriane Elsa María de Fatima Gallegos Chacón.

Ata u rrëmbyen nga një grup prej rreth pesëmbëdhjetë individësh që u identifikuan si oficerë policie që hynë në shtëpinë e tyre, në kështjellën Ceibos Norte, në veriperëndim të Portit Kryesor. Ngjarja ka ndodhur në orën 05:00 të datës 14 mars 2018.

Në dokumentet e procesit, të shqyrtuara nga “EXTRA”, detajohet se kërkesa në Interpol u ngrit pasi hetuesit zbuluan se i dyshuari ishte larguar nga vendi për në Peru dhe kishte të dhëna emigracioni të udhëtimeve në Gjermani dhe Holandë. Hetimet për rastin dolën në dritë në vitin 2020, gjatë seancës në të cilën u vendos që Remzi Azemi të thirrej në gjyq për krimin e dyfishtë.

Në procesverbal përmendet se incidenti ndodhi për shkak të larjes së hesapeve mes këtyre shtetasve të rajonit evropian të Ballkanit. Remzi Azemi gjithashtu, është konsideruar si një nga drejtuesit e dyshuar të mafies ballkanike, pasi ishte një nga të arrestuarit në të vetmin operacion të kryer në Ekuador, në qershor të vitit 2014, për çmontimin e një grupi të kësaj organizate, që trafikonte kokainë përmes Portet e Guayaquil.

Individi u identifikua si një nga drejtuesit që financonte këtë strukturë, me të cilën ishte i lidhur edhe Johnny Villalobos Moreira, si një ndërmjetës i dyshuar. Në atë kohë, ai ishte partner i prezantueses Gineth Moreno.

Ndaj Remzi Azemit ka pasur një tentativë vrasje në orën 17:20 më 7 nëntor 2017, në kryqëzimin e rrugëve Primero de Mayo dhe Carchi, në qendër të Buenos Aires. Ai po udhëtonte me bashkëshorten dhe vajzën e saj 3-vjeçare me një automjet Ford Explorer ngjyrë bronzi të blinduar që nuk kishte targa.

Ai u qëllua një herë në qafë dhe tre herë në shpatullën e majtë kur bashkëshortja e tij uli dritaren e derës së pasagjerit, gjoja se do të pinte duhan. Azemi u dërgua në spitalin “Luis Vernaza”, ku u shërua. Ishte hera e fundit, para arrestimit pak ditë më parë, që vendndodhja e tij ishte e sigurt.

Me hetimet u konstatua se makina me të cilën ai udhëtonte i përgjigjej targës së mjetit GSU-2041. E njëjta makinë ndodhej jashtë shtëpisë së Gallegos dhe Kaçanicit, pasi ishte regjistruar edhe gjatë operacionit fals për rrëmbimin e tyre. Për rrjedhojë, agjentët zbuluan se pronari i vërtetë i automjetit ishte ligjërisht Gallegos. Për më tepër, ditën kur tentuan t’i bënin atentat Remzi Azemit, personi që e kishte thirrur për të shkuar në atë zonë kishte qenë Kaçanic.

Këto detaje figurojnë në dosjen e vrasjes së dyfishtë. Mirëpo, nuk saktësohet nëse hakmarrja ka ardhur për shkak të asaj ngjarje apo për ndonjë arsye tjetër, por mësohet se vdekja është kryer në mënyrë të egër, sidomos ndaj malazezit. E lanë me duar të lidhura dhe një çarçaf në fytyrë. Ai kishte një plagë me armë zjarri në gjoks dhe trupi i tij ishte lënë në gjunjë, me kokën drejt dyshemesë, ngjashëm me pozicionin e ashpër për të kërkuar falje.