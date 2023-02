“Pikat e forta dhe të dobëta të Volodymyr Zelenskyt”, Politico: Si e ktheu pushtimi në një lider karizmatik

Një vit pas pushtimit rus të Ukrainës, Politico me një analizë të gjatë tenton të tregojë se kush është presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky dhe cilët janë elementët e tij pozitivë dhe negativë.

Jamie Dettmer përshkruan se si në javët para pushtimit Zelensky nuk ishte takuar me kundërshtarët e tij politikë, pavarësisht lutjeve të tyre.

Atij iu kërkua të rriste fondet për forcat e armatosura të vendit dhe të thërriste rezervat e Ukrainës në një kohë kur paralajmërimet amerikane për një pushtim (një pushtim që Zelensky ende e konsideronte të pamundur) ishin intensifikuar.

“Ukraina është bllokuar me një udhëheqës kombëtar që nuk mendon strategjikisht,” tha Lesia Vasilenkon, një ligjvënëse dhe anëtare e partisë politike liberale dhe pro-evropiane Holos pesë ditë përpara pushtimit.

“Unë mendoj se kjo është gjëja për të cilën ai do të fajësohet më vonë,” kishte deklaruar ajo.

Sigurisht, gabimet e Zelenskyt, raporton Politico, që atëherë janë “falur”, por nuk janë harruar.

Dhe këto gabime përbëjnë bazën e shqetësimeve për Ukrainën e pasluftës.

Artikulli citon një model që do të bëhet edhe më shqetësues kur armët të heshtin, duke argumentuar se kompetencat e presidentit nuk përputhen me kohën e paqes.

Lufta nuk ka bërë asgjë për të zbutur padurimin e Zelenskyt me kompleksitetin e qeverisjes ose me institucionet që nuk lëvizin aq shpejt sa ai do të donte.

Ai preferon pamjen e madhe, injoron detajet dhe i pëlqen të mbështetet në një rreth të ngushtë miqsh të besuar.

Pra, Politico vëren: Ndërsa Zelensky tani lavdërohet, madje nderohet si një yll në Perëndim për retorikën e tij frymëzuese të kohës së luftës, pak para pushtimit popullariteti i tij po lëkundej.

“Pakkush i dha atij shanse për t’u rizgjedhur në 2024 pasi numri i tij i sondazheve ra ndjeshëm,” raporton Dettmer.

“Ukraina ka dy probleme kryesore: lufta në Donbas dhe frika nga njerëzit që investojnë në vend”, tha Zelensky menjëherë pas fitores së tij në zgjedhje.

Por përpjekjet e tij kundër korrupsionit ngecën, ndërsa premtimi i tij për të zgjidhur problemin e Donbasit nuk dha fryt.

“Ai mendoi se paqja do të ishte e lehtë për t’u vendosur, sepse gjithçka që ju duhej ishte të ‘shikonit Putinin në sy’ dhe të flisni me të sinqerisht,” tha deputeti Mykola Kniazhytskyi.

“Ai u bë president pa asnjë përvojë politike apo përvojë në menaxhimin e strukturave shtetërore. Ai mendonte se administrimi i një shteti në fakt është shumë i thjeshtë. Ju merrni vendime dhe ato duhet të zbatohen”, tha Kniazhytskyi.

“Dhe kur gjërat shkonin keq, reagimi i tij ishte gjithmonë, “është faji i paraardhësve, ata duhet të burgosen “, tha Kniazhytskyi.

Megjithatë, transformimi i Zelenskit nga lideri zhgënjyes i kohës së paqes në, “një baba të ri dhe të mrekullueshëm themelues” i botës së lirë, ishte befasues.

Fjalimet e tij të përditshme për ukrainasit u kanë dhënë drejtim dhe kanë rritur moralin.

Dhe ata e pranojnë se ai ndoshta e shpëtoi vendin duke refuzuar ofertën e Sekretarit të Shtetit të SHBA Anthony Blinken për të “dalë” nga Kievi.

“Ai është bërë një udhëheqës magjepsës,” tha Adrian Karatnycky, një anëtar i lartë në Këshillin Atlantik dhe autor i “Fushë beteje Ukraina: Nga Pavarësia në Luftën Ruse”.

Sipas Karatnycky, pikat e forta të Zelensky si komunikues përputhen me kohën.

“Ai është i zoti në kanalizimin e opinionit publik, por ai është më efektiv tani sepse vendi është shumë më i bashkuar dhe më i sigurt për identitetin, interesat dhe qëllimet e tij. Ai është ende i njëjti djalë që ishte, një aktor dhe një interpretues, por kjo e bën atë një udhëheqës ideal lufte, sepse ai është në gjendje të mishërojë impulsin publik”, shtoi ai./Albeu.com/