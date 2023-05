Pijet që mund të konsumoni para gjumit për të fjetur të qetë

Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë dhe një gjumë i mirë gjatë natës është po aq i rëndësishëm sa të ushqehemi shëndetshëm.

Fatkeqësisht, shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumësinë.

Në mënyrë që trupi të pushojë dhe të mbushë bateritë e tij për ditën e nesërme, i nevojiten mesatarisht 7-8 orë gjumë të patrazuar.

Ajo që pini para gjumit mund të ketë një ndikim nëse do të jeni në gjendje të bini në gjumë dhe rekomandohen disa pije për t’ju ndihmuar të bini në gjumë sapo të ulni kokën në jastëk.

Uji

Pija e parë e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe nuk përmban kalori.

Rekomandohet që të konsumoni më shumë gjatë ditës, në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje.

Çaj bimor

Çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt qetësues në trup. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul nivelin e hormonit të stresit kortizolit.

Kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë të përshtatshëm për gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim stresi.

Qumështi

Qumështi i ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv. Edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz, për të ulur shijen e laktozës, mund të përzieni në të një lugë çaji mjaltë, karafil, kanellë ose shafran i Indisë, i cili ka një efekt antiinflamator.

Lëng qershie

Lëngu i qershisë pa sheqer, ndihmon njerëzit që vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50-vjeçare tregoi se ato që pinin lëng qershie dy herë në ditë arrinin të flinin 84 minuta më shumë se ata që nuk pinin. Qershitë janë të pasura me përbërës që lidhen me gjumë të shëndetshëm.