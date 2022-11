Piers Morgan paralajmëron bombën: Deklaratat e CR7 për Messin do të bëjnë bujë

Që nga mbrëmja e së dielës, Cristiano Ronaldo i ka vënë flakën Manchester United.

Sulmuesi ka zbrazur çantën dhe ka larë hesapet me Erik ten Hag, familjen Glazer, Ralf Rangnick apo edhe Wayne Rooney.

Por portugezi do të vazhdojë të heqë dorë nga premtimi i Piers Morgan, gazetari që intervistoi CR7. Ai shpjegoi gjithashtu se pjesa tjetër e intervistës së tij me lojtarin e MU do të publikohet këtë mbrëmje. Cristiano Ronaldo do të diskutojë veçanërisht për Lionel Messin, rivalin e tij më të madh.

Për këtë temë, Piers Morgan shtoi se deklaratat e CR7 në lidhje me lojtarin e PSG-së do të krijojnë “tituj bombastikë” . Më pas ai shtoi në rubrikat e Daily Mail: “Shumë njerëz pyesin nëse Ronaldo flet për Messin në intervistën time… oh po, dhe ajo që ai thotë do të bëhet kryefjalë”. /G.D albeu.com/