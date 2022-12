Peshku ton apo sardele? Ja cili peshk i konservuar është më i shëndetshëm

Peshku është një ushqim jashtëzakonisht i shëndetshëm, kryesisht për shkak të përqindjes së lartë të proteinave dhe acideve yndyrore omega-3. Megjithatë, jo të gjitha llojet e peshqve janë njësoj të shëndetshëm, ndaj duhet pasur kujdes në frekuencën e përdorimit të tyre në dietë.

Nutricionistët thonë se sardelet janë peshku më i mirë i konservuar dhe nuk mund të gaboni me to. Madje në 100 gramë sardele ka 25 gramë proteina. Falë sasisë së madhe të kalciumit, këta peshq të vegjël janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për kocka të shëndetshme dhe të forta.

Peshku ton ka një përqindje të ngjashme të proteinave, por më pak kolesterol se sardelet. Megjithatë, niveli i kalciumit është drastikisht më i ulët, dhe nutricionistët janë jashtëzakonisht të shqetësuar për sasinë e merkurit që mund të gjendet në ton.

Në disa kompani në botë kanë filluar të kontrollojnë përqindjen e merkurit përpara se të paketojnë tonin në kanaçe, por kjo është ende e rrallë.

Ky përbërës i dëmshëm është arsyeja pse shumë ekspertë të ushqyerjes vendosin në favor të sardeles sa herë që shtrohet pyetja se cili peshk është më i shëndetshëm. Zona ku kapet peshku nuk është baza, megjithëse është mirë të kontrolloni origjinën e përmbajtjes së kanaçes sa herë që është e mundur. Më i ndotur është toni i kapur në Amerikën e Veriut dhe Evropë, dhe më i pakti është ai nga Paqësori Veriperëndimor dhe Jugperëndimor.

Sidoqoftë, thelbi qëndron në vendin e peshkut në zinxhirin ushqimor; peshqit më të vegjël ushqehen vetëm me plankton, kështu që ata janë më të shëndetshëm për konsum njerëzor. Pjesa më e madhe grumbullon përbërës të pashëndetshëm më gjatë. Nëse ju duket se më e madhe, toni, është më e shijshme, provoni t’i spërkatni sardelet me pak lëng limoni dhe t’i spërkatni me majdanoz, mund të ndryshoni mendje.

Në fund, merrni parasysh sasitë. Nutricionistët rekomandojnë maksimumi dy kanaçe ton në javë, ndërkohë që nuk ka kufi në këtë drejtim për sardelet. Megjithatë, për shkak të sasisë së kripës në sardelet, duhet t’i shërbeni ato me ushqime pa kripë.