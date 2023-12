Pesë shenja që tregojnë se dikush është xheloz për ju

Sado toksike të jetë xhelozia në një marrëdhënie, nuk është gjithmonë e lehtë të dallosh shenjat e saj. Pikërisht për shkak të kompleksitetit të tij, linjat midis reagimeve të shëndetshme dhe sjelljeve toksike janë disi të paqarta.

Pra, si mund ta dalloni nëse po flasim për diçka normale që të gjithë mund ta ndiejmë në një moment të jetës sonë dhe kur xhelozia e bën një marrëdhënie vërtet toksike? Vetëm vazhdoni të lexoni.

Komplimentet dhe lavdërimet e rreme tradhtojnë xhelozinë

Nëse ka një gjë që njerëzit xhelozë nuk duan ta pranojnë kurrë, është se ata janë xhelozë. Ndaj është shumë e mundur që nëse dikush është xheloz për ju, do të sillet tepër mbështetës dhe do t’ju japë komplimente të pasinqerta. Megjithatë mos e dyshoni. Në rastin e parë do të “nxjerrë kthetrat”. Nëse dikush është xheloz për ju, ata do t’ju lavdërojnë në fytyrë, por do t’ju gënjejnë ose do t’ju bëjnë thashetheme pas shpine. Në thelb, është një sjellje pasive-agresive , e cila shkaktohet nga xhelozia e fshehur dhe e papranuar.

Kur dikush është xheloz ata japin këshilla të këqija me qëllim

Meqenëse dikush që është xheloz për ju nuk dëshiron që ju të shtoni më shumë arritje në listën tuaj të kovës, ai gjithashtu ka shumë të ngjarë të sabotojë përpjekjet tuaja duke dhënë këshilla të këqija me qëllim. Është po aq e mundshme që xhelozia e tij thjesht po ju dekurajon të provoni. Ai do të jetë personi i parë që do të vërë në dukje çdo vështirësi, vetëm për t’ju shkëputur nga qëllimet tuaja.

Xhelozia shkon dorë për dore me thashethemet

Hulumtimet kanë treguar se njerëzit që përgojojnë shumë kanë nivele të larta agresioni, stresi ose priren të ndihen të pakënaqur. Ata bëjnë thashetheme më shumë se të tjerët sepse duan të ndihen superiorë, edhe pse janë jashtëzakonisht të pasigurt për veten e tyre. Dikush që është xheloz për ju mund të përpiqet të shkatërrojë imazhin ose emrin tuaj duke përhapur thashetheme të rreme ose duke bërë komente negative për ju te të tjerët. Është gjithashtu mirë të dini se ata që janë xhelozë përmbahen nga konfrontimet. Ata madje mund të konsiderohen jashtëzakonisht miqësorë. Ata preferojnë një luftë të ftohtë.

Ata janë shumë konkurrues

Është në natyrën e çdo personi xheloz të përpiqet t’ju kapërcejë në çdo mënyrë të mundshme. Ai dëshiron që ata të vjedhin të gjithë lavdinë, jo sepse ata mendojnë se ju nuk e meritoni atë, por sepse ata e dinë që ju e meritoni dhe kjo i bën ata të ndihen të papërshtatshëm. Pra, ata kanë një rivalitet kundër jush, i cili nuk është aspak i shëndetshëm.

Ata nuk janë kurrë aty në momentet tuaja të suksesit

Gjëja e fundit që dëshiron një person që është xheloz për ju është të jetë i pranishëm në një festë të suksesit tuaj. Kjo jo vetëm që e bën atë jashtëzakonisht të pakëndshëm, por ndoshta dhjetëfishon pasiguritë e tij. Një person xheloz gjithmonë kërkon justifikime për të shmangur momente të tilla. Ai thjesht do të zhduket para se ta ftoni.