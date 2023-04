Pesë gabimet ushqimore që po bëni para gjumit

Dr Greg Potter është një konsulent shëndetësor dhe ekspert i gjumit. Ai zbulon diversantët e tij dietik të gjumit që mund të bëjnë kërdi në gjumin, ose duke e bërë të vështirë largimin, ose duke na prishur gjumin gjatë gjithë natës…

Dr Potter rekomandon të shkurtoni marrjen e alkoolit që në fillim të ditës: “Më vjen keq që jam bartës i lajmeve të këqija, por alkooli e prish gjumin në disa mënyra. Alkooli ndryshon strukturën e gjumit tuaj, duke e fragmentuar gjumin në gjysmën e dytë të natës dhe duke reduktuar aftësinë tuaj për të marrë mjaftueshëm gjumë me lëvizje të shpejta të syve, një fazë gjumi e rëndësishme për aftësinë tuaj për të rregulluar emocionet tuaja dhe për të qenë krijues.”

Ai shton: “Si diuretik, alkooli rrit urinimin, gjë që mund t’ju zgjojë më shpesh gjatë natës. Alkooli është gjithashtu një relaksues i muskujve dhe për këtë arsye mund të përkeqësojë problemet e frymëmarrjes që lidhen me gjumin, të tilla si gërhitja dhe apnea e gjumit.”

2. Shmangni çokollatën

Dr Potter paralajmëron: “Lëreni kafeinën të paktën nëntë orë para gjumit. Mund të provoni gjithashtu të zëvendësoni disa kafe dhe çaj me alternativa pa kafeinë. Shumica prej nesh konsumojnë një sasi të konsiderueshme të kafeinës në formën e kafesë, çajit dhe çokollatës. Kafeina bllokon ndërveprimin e këtij kimikati me receptorët e tij, duke reduktuar përkohësisht përgjumjen. Por gjithashtu mund t’ju bëjë që të merrni më shumë kohë për të fjetur, për të lehtësuar gjumin dhe për të shkurtuar gjumin tuaj, veçanërisht nëse konsumoni kafeinë shumë vonë gjatë ditës.”

3. Kini kujdes me ushqimet FODMAP

Ushqimet FODMAP janë ushqime që shpesh njerëzit mund të kenë vështirësi për t’i tretur. Doktori shpjegon: “Kjo nuk është specifike, unë e di, por nëse e dini se i keni disa sende të vështira për t’u tretur le të themi se ju bëjnë të ndiheni të fryrë është më mirë t’i shmangni këto pak para gjumit.”

Dr Potter thotë se shkelësit e zakonshëm përfshijnë ushqimet yndyrore, ushqimet pikante dhe ushqimet dhe pijet e larta në karbohidrate të fermentueshme (FODMAPS) që përfshijnë laktozë në qumësht dhe fibra në shumë bimë si qepa, preshi, thjerrëzat dhe më shumë.

4. Konsumoni pica më herët gjatë ditës

Edhe pse ka tendencë të jetë një vakt mbrëmjeje, dashuria juaj për picën për darkë mund të duhet të jetë në ndenjësen e pasme nëse doni të kaloni një natë të mirë. Dr Potter sugjeron: “Nëse hani ushqime ultra të përpunuara si ushqime të shpejta dhe ëmbëlsira, konsumojini ato herët gjatë ditës. Është mirë të konsumoni ushqime të tilla si pica, hamburgerë, patate të skuqura dhe akullore me moderim, por në përgjithësi është gjithashtu e vërtetë që trupi juaj është më i aftë të tresë dhe metabolizojë ushqimet më herët gjatë ditës.”

5. Shumë nga ushqimet më të shëndetshme mund të prishin gjumin

Ju mund të mendoni se po i bëni gjumit një favor të madh duke paketuar një vakt të madh dhe ushqyes para gjumit. Por Dr Potter thotë se është më mirë të shmangni shumë çdo gjë në darkë. Ai thotë: “Madhësia e vaktit tuaj të fundit dhe sasia e lëngjeve që konsumoni vonë gjatë ditës mund të ndikojnë fuqishëm në gjumin tuaj, edhe nëse jeni duke ngrënë ushqime ushqyese si peshku me vaj, arrat, perimet dhe frutat. Përgjithësisht është më mirë të shkosh në shtrat as i uritur as i ngopur.”