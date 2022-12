“Përvojë fantastike”, Samiti i BE në Tiranë, Von der Leyen: Ja temat madhore që diskutuam

Presidentja e Komisionit Europian ka folur ne konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin e Këshillit Europian, Charles Michel, pas samitit të BE me vendet e rajonit në Tiranë.

Ajo ka vlerësuar mikpritjen shqiptare, ndërsa vuri në dukje edhe njëherë mbështetjen e BE për rajonin.

Ursula Von der Leyen:

Ka qenë një pervojë fantatike qe te ishim ketu. Jeni nje mikepritesi shkelqyer Edi. Faleminderit shume per fjalet.

Mbeshtetja jone per rajonin vjen nga zemra. Ne besojme se duhet te punojmë së bashku. Ju that miqësisht që ne japim jetën për ju, ne nuk duam jetën, ne duam të jetojmë jetën sëbashku.

Një mesazh shumë i qartë nga samit i të qenit sabësashku, një samit partneriteti, me bidesa të thella të qarta.

Një temë madhore është që ne dëshirojnë të përballemi jo vetem me sfidat e luftës, por edhe një nga pasojat e saj, që ka të bëjë me energjinë.

Në përballemi me këtë sfidë sëbashku. Atë që bëjmë në BE, reflektohet edhe këtu. Për ne është e rëndësishme të japim zgjidhje të njëjta ndaj paketa prej 1 mld euro eshte ndare në dy pjesë. 500 milion euro mbështetje buxhetore, ndërsa pjesa e dytë janë mbështetje për infrastrukturës.

Ne dje mirtuam 6 projekte të ndryshme, si ferma fotovoltaike, rehabilitimi i hidrocentraleve etj.

Përvec energjisë, kemi nje kuadër më të gjerë, qe ju e keni degjuar me investime ne fushen e traspportit apo edhe ujit. Këtu kemi miratuar 40 projekte të rëndësishme me shifra të larta.

Marrëdhëniet ndërpjet BP dhe BE. Me lejoni t’ju siguroj se ne me zemër mbështesim procesin e zgjerimit dhe integrimit të rajonit.

Në kemi rakomanduar dhënien e statusit të vendit kandidat, Bosnjes.

Përvec kësaj ecurie ka edhe një cështje tjetër që ka të bëjë me tregun. Dua tju përgëzoj shumë se keni patur përparime. Gjë e mirë për rajonin që ju keni bërë marrëveshje.

Një ceshtje tjetër ka të bëjë me migracionin. Këtu bëhet fjalë për menaxhimin e migracionit në formë të përbashkët.

Së fundmi që ka të bëjë me rininë. E di Edi sa e rëndësishmë është kjo për ju. Ndaj ju falenderoj. Ju ishin që na kërkuat për nismën e universiteteve dhe ja ku jemi tani.i/albeu.com