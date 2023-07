Përveç Luizit, Kiara Tito ka dhe një tjetër dashuri

Printet me lule vazhdojnë të jenë në stil për një arsye. Bukuria e këtij modeli është në përshtatshmërinë e tij, është në dispozicion në shumë ngjyra, modele dhe tekstura të ndryshme, dhe lulet janë të preferuara për çdo stinë dhe ngjarje.

Lulet janë një nga tendencat më të nxehta në 2023, me Bottega Veneta, Loeëe dhe Carolina Herrera që të gjitha i përfshijnë në koleksionet e tyre.

Ky trend dominoi gjithashtu Oscars me Nicole Kidman, Halle Berry dhe shumë të tjerë të veshur me fustane me frymëzim lulesh.

Për fat të mirë, printimet e luleve janë një trend që është e lehtë për t’u përfshirë në veshjet tuaja, edhe nëse nuk jeni modele apo aktore.

Artikujt me printime me lule si fustanet, fundet dhe pantallonat, të kombinuara me bluza të thjeshta, mund të hapin një botë krejtësisht të re opsionesh për veshjet tuaja.

Printimet me lule mund të gjurmohen në shekullin e 14-të, kur tregtarët nga Lindja sollën modelin në Evropë, ku fitoi shpejt popullaritet.

Gradualisht u bënë gjerësisht të disponueshme për blerësit, me disa stilistë italianë që krijuan copa me qëndisje lulesh tërheqëse.

Kiara Tito padyshim duket që e adhuron këtë trend.

Bukuroshja është parë shpeshherë me veshje që përfaqësojnë këtë trend.