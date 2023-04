Përshkallëzohen tensionet, Kina rrethon Tajvanin

Ushtria e Kinës ka filluar të rrethojw Tajvanin gjatë tre ditëve të stërvitjeve ushtarake.

Pekini, i cili e sheh Tajvanin si një provincë të shkëputur të Kinës, e quajti operacionin një “paralajmërim të ashpër” për qeverinë e ishullit.

Stërvitjet filluan disa orë pasi Presidentja Tsai Ing-wen u kthye nga një udhëtim në Shtetet e Bashkuara.

Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se 42 avionë ushtarakë kinezë dhe tetë anije kaluan vijën mesatare të ngushticës së Tajvanit.

Linja është një vijë ndarëse jozyrtare midis territorit kinez dhe tajvanez.

Media shtetërore kineze tha se stërvitjet ushtarake do të “organizojnë njëkohësisht patrulla dhe përparime rreth ishullit të Tajvanit, duke formuar një rrethim të gjithanshëm dhe qëndrim parandalues”.

Ai shtoi se “artileri raketore me rreze të gjatë, shkatërrues detar, anije raketore, luftëtarë të forcave ajrore, bombardues, bllokues dhe furnizues me karburant” ishin vendosur të gjitha nga ushtria e Kinës.

Tajvani e konsideron veten një shtet sovran, me kushtetutën dhe liderët e vet.

Por Kina e sheh ishullin si një provincë të shkëputur që përfundimisht do të vihet nën kontrollin e Pekinit, me forcë nëse është e nevojshme.

Presidenti i Kinës Xi Jinping ka thënë se “ribashkimi” me Tajvanin “duhet të përmbushet”.

Edhe pse Kina shpesh zhvillon stërvitje rreth Tajvanit, “rrethimi” po shihet si një përgjigje ndaj takimit të Presidentes së Tajvanit Tsai me Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA Kevin McCarthy të mërkurën.

Presidentja Tsai tha të shtunën se qeveria e saj do të vazhdojë të punojë me SHBA-në dhe demokracitë e tjera pasi ishulli përballet me “ekspansionizmin e vazhdueshëm autoritar” nga Kina.

Ajo i bëri komentet në një takim me një delegacion të kongresit amerikan në Taipei, të udhëhequr nga kryetari i komitetit të punëve të jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Michael McCaul.

McCaul tha se Uashingtoni po punonte për të furnizuar Tajvanin me armë, “jo për luftë, por për paqe”.

Operacioni tre-ditor i Kinës rreth Tajvanit, i quajtur “Shpata e Bashkuar e mprehtë”, do të zgjasë deri të hënën, tha Komanda e Teatrit Lindor të Ushtrisë Çlirimtare Popullore (PLA).

Ministria e mbrojtjes e Tajvanit tha se do t’i përgjigjet stërvitjeve të Kinës “me një qëndrim të qetë, racional dhe serioz” bazuar në parimin e “mos përshkallëzimit të konflikteve, as shkaktimit të mosmarrëveshjeve për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë kombëtare”.

Gushtin e kaluar, Pekini kreu pothuajse një javë stërvitje rreth Tajvanit pasi paraardhësja e Kevin McCarthy, Nancy Pelosi, vizitoi Taipein.

Stërvitjet, shfaqja më e madhe e forcës e Kinës në vite, përfshinin vendosjen e avionëve luftarakë dhe anijeve luftarake, dhe gjuajtjen e raketave balistike./Albeu.com/