Përplasje me Ballukun, Ardian Çela nuk është më drejtor i OSHEE-së

Ardian Çela nuk do të jetë më në krye të OSHEE-së.

Nuk dihet nëse Çela është shkarkuar apo është larguar me dëshirë, megjithatë duket se ka patur një raport të ngrirë me shefen e tij, Belinda Balluku, e cila në fillim të këtij viti bëri edhe një deklaratë të fortë në raport me Çelën dhe të jerë si ai.

Më 10 janar 2023, pyetjes së gazetarëve nëse ishin të vërteta, fjalët e dala nga PS për shkarkimin e drejtorit të OSHEE, Ardian Çela, Balluku, iu përgjigj:”Kush nuk zbaton standardet tona do largohet, por gjersa pyetët për emër konkret, duhet ta dini se asnjë nuk është i pa zëvendësueshëm”.

Mësohet se ata kanë patur një raport të prishur prej kohësh duke rezultuar në largimin e Çelës nga drejtimi i OSHEE-së pas 9 vitesh në detyrë. /albeu.com