Tragjedia në Potam/ Prokuroria e Vlorës përfundon hetimet, ish-efektivi Arjan Tase akuzohet për vrasje me dashje

Kush është Arjan Tase, drejtuesi i skafit që goditi për vdekje 7-vjeçaren?

Arjan Tase është efektiv policie me detyrë Shef i Seksionit të Policimit në Komunitet në Komisariatin e Policisë Elbasan. Ai ka pasur performancë të dobët në punë pas rikthimit në detyrë, pasi ishte i pezulluar më parë si shef i komisariatit Himarë. Gjithashtu mësohet se edhe kur ishte shef i komisariatit të Himarës akuzohej për shpërdorim detyre pasi dyshohej se kishte lejuar kultivimin e drogës në dy fshatra të Vlorës. Në dhjetor të 2020 në kuadër të operacionit antidrogë ai u arrestua së bashku me disa efektivë policie, kultivues dhe trafikantë droge të cilët ishin implikuar në kultivimin e 6790 rrënjë kanabis në Vlorë, por fitoi pafajësinë nga Gjykata e Vlorës në 27 prill 2022. Po ashtu, burime pranë AMP-së së Elbasanit bëjnë me dije Arjan Tase nuk ka arritur nivelin e nevojshëm të kryerjes së detyrave të funksionit që mbante aktualisht. Pas ngjarjes, Tase u arrestua dhe u shkarkua. Në dëshminë e tij, oficeri ka deklaruar se në momentin kur ka goditur vajzën, gomonia ka marrë gaz në mënyrë të menjëhershme dhe ka bërë një rrotullim në vend. Ai ka shtuar gjithashtu se në mëngjes kishte shkuar me makinë në Porto Palermo për të marre aty gomonen dhe se mjetin ia kishte marrë djalit të xhaxhait por ka deklaruar se edhe vetë kishte leje drejtimi të mjeteve lundruese. Gjithashtu ai ka bërë me dije se kishte udhëtuar me gomone nga Porto Palermo në drejtim të Potamit ku do merrte gruan dhe fëmijët për t’i nxjerrë shëtitje në det. Nga pamjet që kanë qarkulluar në rrjet, shihet një gjakftohtësi nga ana e Tases pas ngjarjes. Ai është sulmuar me fjalë nga njerëzit për pakujdesinë e treguar, ndërsa ka treguar dhe arrogancë, ndërsa i ati i vogëlushes, nga hidhërimi i thellë, ka tentuar ta godasë. I pafuqishëm para humbjes së madhe, ai u gjunjëzua në tokë.