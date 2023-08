Përplasen dy makina në Gjirokastër, 4 të lënduar

Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor “Gjirokastër – Subash”. Dy mjete janë përplasur me njëri tjetrën dhe për pasojë kanë mbetur të lënduar 4 persona.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 11:05, në aksin rrugor “Gjirokastër-Subash”, pranë fshatit Shtëpëz, automjeti tip “Benz”, me drejtues shtetasin K. Dh., është përplasur me automjetin tip “Renault”, me drejtues shtetasin J. Z.

Nga përplasja, janë dëmtuar lehtë drejtuesi mjetit J. Z dhe pasagjerët që ndodheshin në automjetin tip “Renault”, shtetasit M. Z., B. T., M. T.,të cilët u dërguan për ndihmë mjekësore, në spitalin e Gjirokastrës dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.