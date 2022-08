Përmbytjet në Pakistan, më shumë se 580 persona humbën jetën, mjerim për miliona të tjerë

Më shumë se 580 njerëz kanë vdekur dhe mijëra kanë humbur shtëpitë e tyre në të gjithë Pakistanin pasi shirat e rrëmbyeshëm godasin vendin.

Sipas The Guardian 1 milion janë prekur nga reshjet e dendura, përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut që nga korriku, pasi Pakistani duroi më shumë se 60% të reshjeve normale totale të musonit në tre javë.

Provincat Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa dhe Sindh kanë qenë më të prekurat, me reshje të mëdha shiu të parashikuara në të gjithë Pakistanin deri të premten. Të paktën një burrë u vra në Karaçi të martën, ndërsa shirat e pandërprerë goditën qytetin më të madh të Pakistanit për dy ditë radhazi.

Kryeministri Shehbaz Sharif ka vizituar rajonin dy herë këtë muaj. Ai tha: “Ne po bëjmë çmos për të ofruar ndihmë dhe rehabilitim të gjerë të viktimave të përmbytjeve.”

Kryeministri i Balochistanit, Qudoos Bezinjo, ka bërë thirrje për më shumë mbështetje nga qeveria federale dhe nga donatorët ndërkombëtarë.

Jam Kamal, ish-kryeministri dhe deputet nga Lasbela, tha se kishte parë pak ose aspak burime qeveritare në terren. “Nuk kishte asnjë marrëveshje paraprake për t’u marrë me përmbytjet, pavarësisht paralajmërimeve të Zyrës së Meteorologjisë. Qeveria provinciale ka dështuar keq. Nëse nuk do të kishte vullnetarë që do të ndihmonin viktimat, më shumë njerëz do të kishin vdekur nga uria.”

“Askush nuk ka parë shira të tillë gjatë jetës së tij,” tha ai.

Dr Pervaiz Amir, ish-anëtar i task-forcës kombëtare për ndryshimet klimatike, tha se përmbytjet ishin “dërrmuese”./albeu.com