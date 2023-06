Përmbytje vdekjeprurëse në Kili, dy të vdekur, gjashtë të zhdukur dhe mijëra të zhvendosur

Mijëra njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre në Kili të dielën pasi lumi Maule vërshoi për shkak të shirave të dendur në sektorët qendrorë dhe jugorë të vendit.

Sipas ministres së Brendshme, dy persona kanë humbur jetën për shkak të përmbytjeve.

Video captured rescuers in Chile saving two residents and a dog from a sinking van following heavy rainfall that caused the Maipo river to burst its banks pic.twitter.com/Y5IQ2HZx4e

— Reuters (@Reuters) June 25, 2023