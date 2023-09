Përmbytja “Biblike” në Libi, shkon në 5300 numri i viktimave, pamje katastrofale (VIDEO)

Videoja me dron tregon shkallën e shkatërrimit në qytetin ku më shumë se 5300 njerëz janë numëruar tashmë pas përmbytjeve vdekjeprurëse.

Kujtohet se Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) në Libi njoftoi sot në një postim se të paktën 30 mijë persona janë zhvendosur nga Derna.

Drone footage from Derna, Libya. So much destruction, so many deaths, and so many tears.

This place needs massive help. Not tomorrow, but now. @akhbar pic.twitter.com/lGRFGvQjq0

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) September 13, 2023