“Përmbytën” Europën më “të bardhë”, Gjykata vendos për 32 të arrestuarit e “Dragon Ball”, mes tyre edhe 6 shqiptarë

Gjykata ka vendosur masat e sigurisë për të arrestuarit e operacionit “Dragon Ball”.

Në bazë të vendimit të Gjykatës, 16 nga 28 të arrestuarit janë lënë në burg, lidhur me trafikun e drogës dhe pastrimin e parave në Ibiza dhe zona të tjera të Spanjës.

Pas fazës së parë të operacionit, të kryer të martën e kaluar në Ibiza, agjentët e Gardës Civile arrestuan 11 persona, nga të cilët tre u burgosën, kanë saktësuar burime të bla Benemérita gjatë ekspozimit të materialit të sekuestruar, që ka pasur vend në kazermën e Ibizës. Në grupin e parë të të arrestuarve, gjashtë ishin me kombësi shqiptare, dy italianë, një hungarez, një argjentinas dhe një afrikan. Në fazën e dytë të operacionit Dragon Ball, i vendosur të shtunën e kaluar në pjesë të ndryshme të ishullit, 17 persona u arrestuan në Ibiza, tre në Malaga dhe një në Tenerife.

Nga të arrestuarit në ishullin Balearik, 15 ishin italianë dhe dy nga Ekuadori, ndërsa në Malaga u arrestuan dy italianë dhe një spanjoll. Në rastin e të arrestuarit në Tenerife, ai ishte me kombësi italiane. Nga 17 të arrestuarit në Ibiza, 13 persona janë burgosur, dy prej të cilëve janë gra.

Pas hetimeve, janë çmontuar dy nga organizatat më të rëndësishme kriminale të trafikut të drogës që operojnë në ishull, njëra me origjinë shqiptare dhe tjetra me origjinë italiane, e lidhur me “Ndrangheta”, gjithashtu e dedikuar për pastrimin e parave në nivel ndërkombëtar. Gjatë operacionit, në të cilin kanë marrë pjesë rreth 400 agjentë të Gardës Civile, janë sekuestruar sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike, armë zjarri, para të gatshme dhe dokumente që mund të lidhen me pastrim parash nga aktivitete kriminale. Po kështu, janë bllokuar gjithsej 15 banesa të larta , të gjithanë Ibiza, të cilat përdoreshin për pastrim parash dhe 116 llogari rrjedhëse, nga të cilat 111 ishin në ishull.

Në operacion janë kryer 42 kërkime të pasurive të paluajtshme (38 në Ibiza, një në Barcelonë, dy në Malaga dhe një në Tenerife) dhe janë vendosur strehë në zonat e pyllëzuara të ishullit Pitiusa . Me çmontimin e dy organizatave, është shmangur futja në treg e 94500 dozave MDMA dhe kokainë, me vlerë 4.1 milionë euro. Droga e sekuestruar arrin në 18 kg metamfetaminë me të cilën mund të ishin prodhuar 870 mijë pilula ekstazi, 4,5 kg kokainë, një plantacion kanabisi me 600 bimë marihuanë, si dhe sasi të konsiderueshme substancash të tjera, mjete peshimi dhe presimi. Përveç kësaj, ato janë konfiskuar3 armë zjarri, 330.000 euro cash dhe 23 automjete të modelit të lartë .

Ndër objektet e sekuestruara janë sekuestruar ora luksoze të markave Bulgari, Rolex dhe Cartier, si dhe bizhuteri, dokumente që lidhen me llogari bankare jashtë vendit, dokumente false identiteti, frenues frekuencash, një numër i madh celularësh, memorie USB, tableta dhe pajisje të tjera elektronike, detaj nga Garda Civile. Organizata kriminale me origjinë italiane dhe e përkushtuar ndaj trafikut të drogës në shkallë ndërkombëtare, kishte laboratorë dhe magazina të fshehura. Për transportin e kokainës përdornin automjete me sisteme të sofistikuara fshehjeje dhe varka.

Destinacioni i drogës ishte kryesisht Italia dhe Spanja dhe vinte direkt nga Amerika e Jugut. Anëtarët e kësaj organizate shquhen për përdorimin e dhunës duke përdorur metoda si tortura , madje edhe vrasje në Itali. Karabinierët dhe Guardia di Finanza kanë bashkëpunuar në operacionin e quajtur Dragon Ball , me mbështetjen e Direzione Investigativa Antimafia (DIA) dhe personel të specializuar nga projekti [email protected] për luftën kundër grupeve mafioze.