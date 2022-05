Përmbysën 5 shtëpi e morën mijëra euro, kapet banda e hajdutëve shqiptarë në Itali

Arrest me burg është dhënë për 5 hajdutë shqiptarë në Itali. 4 janë arrestuar kurse një është ende në kërkim. Grupi i shqiptarëve, nga 20 deri në 50 vjeç, janë të akuzuar për 5 vjedhje banesash në provincën e Alessandria.

Ata kishin krijuar një skemë vjedhjeje dhe koordinoheshin me njëri tjetrin. Shoferi i linte në zonën ku do të vidhnin dhe ata prisnin me orë të tëra për të gjetur objektivin e duhur, duke zgjedhur pothuajse gjithmonë shtëpi të izoluara.

Pasi kishin thyer me forcë xhamat, ata hynë në shtëpi dhe në një rast vlera e bizhuterive të vjedhura arrinte në 20 mijë euro.