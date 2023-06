“Përmbahuni para personave me autoritet”, si do të ndikojë solstici veror te çdo shenjë e horoskopit

Edhe pse moti mund të mos na ketë ndihmuar ende ta kuptojmë, Solstici i Verës (21/06) po vjen, pra dita më e gjatë e vitit, ndaj java e ardhshme, nga data 19 deri më 25 qershor, do të jetë plot surpriza. Për cilët anëtarë të zodiakut do të jenë të këndshëm dhe për cilët të pakëndshëm?

Dashi: Do të ndjeni se keni një imagjinatë kaq të pasur këto ditë sa mund të arrini gjithçka. Në përgjithësi, ju i dini mirë kufijtë tuaj, por në javën e ardhshme nuk do t’i merrni aq shumë në para. Këmbëngulja do t’ju çojë drejt suksesit.

Demi: Një ndryshim i planeve prish angazhimet e mëparshme, por kjo nuk do të jetë diçka që nuk mund ta përballoni. Nuk shqetësoheni për atë që po ndodh atje, sepse brenda ndiheni mirë. Ushqimi komod i kësaj jave? Mendimet tuaja.

Binjakët: Një debat me një koleg do t’ju bëjë të ndiheni të sulmuar dhe do t’ju vendosë në mbrojtje. Megjithatë, mos luani viktimën. Thjesht ruani gjakftohtësinë, duke e ditur se nuk do të zgjasë përgjithmonë, për ta kaluar atë. Është gjëja më e mirë për të bërë tani.

Gaforrja: Do të zbuloni sesi duke thënë gjënë e duhur në kohën e duhur përmirëson situatën tuaj dhe ju bën njeriun më të zgjuar në dhomë. Është në rregull të shtyni disa situata për sa kohë që ato janë pozitive dhe të dobishme. Në këtë mënyrë do t’i bëni gjërat më të mira edhe për ata që ju rrethojnë.

Luani: Më në fund, mund të flisni dhe të ndryshoni diçka. Ju keni mbajtur shumë brenda për një kohë të gjatë, duke i lënë të tjerët të thonë fjalën e tyre, por duke vënë re se gjërat vërtet domethënëse nuk janë thënë ende. Pra, është koha që ju të dëgjoheni.

Virgjëresha: Mund të jeni ju që do t’i trazoni gjërat javën e ardhshme, por askush nuk do të dyshojë se do të sillni rezultate, edhe nëse përdorni metoda jokonvencionale. Edhe nëse nuk fitoni një çmim të popullaritetit, ju e dini se ndonjëherë zgjedhjet më të vështira janë më të mirat.

Peshorja: Ndiheni mjaft të fortë për të hequr dorë nga diçka që e keni mbajtur për një kohë të gjatë, qoftë kjo një mënyrë jetese apo edhe një marrëdhënie. Është koha për të ndaluar së menduari dhe pritur dhe për të ndërmarrë veprime.

Akrepi: Një mosmarrëveshje në punë mund t’ju shqetësojë, veçanërisht nëse i tregoni një personi me autoritet më shumë seç duhet. Ndonjëherë arrini në pikën ku nuk ju intereson çfarë thoni, por më mirë të përmbaheni, veçanërisht këtë javë.

Shigjetari: Këtë javë do të tërhiqeni në botën e imagjinatës tuaj dhe do ta lini atë t’ju argëtojë. Jeta duket më e bukur kur je i humbur në mendimet e tua. Do të ndjeni se bota është armiqësore ndaj jush, por është më mirë të jeni të kujdesshëm sesa të ndodhë diçka për të cilën më vonë do të pendoheni.

Bricjapi: Vështirësitë e javës do i ktheni në mundësi. Në fund të fundit, ju keni talentin për të kthyer një situatë dhe tani do të keni mundësinë ta shpalosni atë dhe, edhe përmes një sërë sfidash, të njihni suksesin.

Ujori: Mund të mendoni se instinkti juaj ju tradhton, pasi do të zbuloni se keni gabuar për një person në jetën tuaj. Keni dashur shumë të besoni tek ai/ajo, por zbulimi që do të sjellë java e Solsticit veror do të jetë dërrmuese për ju.

Peshqit: Atmosfera e kësaj jave do të jetë e ngrohtë për ju – këndshëm, jo mbytës. Do të zbuloni, edhe një herë, se qëndrimi juaj ndaj jetës luan një rol të rëndësishëm, kështu që do të kënaqeni me atë që keni, duke lënë mënjanë atë që ju mungon.