Përkeqësohet gjendja shëndetësore e liderit të opozitës ruse, Alexei Navalny

Përkeqësimi i kushteve të burgut po kërcënon shëndetin e politikanit të burgosur të opozitës ruse, Alexei Navalny. Lajmi u bë i ditur nga një këshilltar i tij ndërsa Fondacioni kundër Korrupsionit i zotit Navalny po përpiqet të kthejë zgjedhjet e ardhshme vendore në Moskë në një garë zgjedhore kundër luftës në Ukrainë. Alexei Navalny u arrestua në janar të vitit të kaluar kur u kthye në Rusi nga Gjermania, ku ishte trajtuar për atë që analizat laboratorike perëndimore treguan se ishte një përpjekje gati vdekjeprurëse për ta helmuar atë në Siberi me një toksinë nervore të epokës sovjetike. Rusia mohon se ka tentuar ta vrasë.

Politikani i opozitës ruse Alexei Navalny është dënuar me mbi 11 vjet burg për shkelje të lirimit me kusht, mashtrim dhe shpërfillje të akuzave gjyqësore, të cilat ai i mohon.

Javën e kaluar ai shkroi përmes avokatëve të tij në rrjete sociale se ishte dërguar në një qeli ndëshkimi për herë të tretë në gusht, në shenjë hakmarrjeje për aktivitetin e tij politik. Agjencia e lajmeve “Reuters” shkruan se “shërbimi i burgjeve nuk iu përgjigj kërkesës për të komentuar këtë deklaratë”.

Qelia e ndëshkimit është dy me tre metra e gjerë, ka tavolinë, karrige dhe krevat. Kjo shënon një përkeqësim të konsiderueshëm të kushteve për udhëheqësin e opozitës, tha shefi i tij i personelit Leonid Volkov në një intervistë në Vilnius të Lituanisë.

“Tani, befas, ata filluan të përkeqësojnë në mënyrë dramatike gjendjen e tij, gjë që përbën një kërcënim të madh për shëndetin e tij, sepse, asnjë person normal nuk mund të kalonte një kohë të gjatë në këtë qeli të veçantë. Dhe për Alexein, i cili sapo i mbijetoi helmimit, është, natyrisht, veçanërisht i rrezikshëm. Kjo vjen nga Kremlini. Pra, patjetër Putini ka një plan. Ai dëshiron t’ia bëjë jetën të padurueshme Alexei Navalnyt. Ai dëshiron ta ndëshkojë më shumë”, tha zoti Volkov.

Zoti Volkov tha se popullariteti i presidentit Putin është në rënie dhe e njëjta gjë po ndodh edhe me mbështetjen për luftën e Rusisë në Ukrainë.

Si Kremlini ashtu edhe zoti Putin thonë se “operacioni special ushtarak” i Rusisë në Ukrainë po shkon sipas planit. Ata thonë se ky operacion ishte i nevojshëm pasi Shtetet e Bashkuara e përdorën Ukrainën për të kërcënuar Rusinë përmes zgjerimit të NATO-s dhe persekutimit të njerëzve rusishtfolës.

Ukraina dhe aleatët e saj perëndimorë thonë se këto janë justifikime të pabaza për një luftë të paprovokuar pushtuese.

“Do të duheshin dy, tre vjet që Ukraina të jetë në gjendje të shënojë fitore ushtarake. Shumica e ekspertëve ekonomikë thonë se do të duhen dy deri në tre vjet që sanksionet të kenë efektin e tyre dhe të shkatërrojnë ekonominë e Putinit. Unë do të thosha si ekspert, duhen dy deri në tre vjet për të ndryshuar në mënyrë dramatike qëndrimin e shoqërisë ruse dhe për ta bërë luftën e tij aq jopopullore sa ai nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë atë”, tha zoti Volkov.

Ai tha se sulmi i Rusisë i nisur më 24 shkurt në Ukrainë tregon se udhëheqësit rus nuk i intereson sesi shihej Rusia ndërkombëtarisht, gjë që ekipi i zotit Navalny kishte menduar se i jepte atij “një nivel mbrojtjeje”.

“Pasi filloi lufta, na u desh të rivlerësojmë të gjitha rreziqet për Alexei Navalnyn”, tha zoti Volkov.

Ekipi i zotit Navalny shpreson t’i kthejë zgjedhjet lokale në Moskë më 11 shtator në një votë proteste duke ofruar mbështetje për 400 kandidatë që thotë se kanë kundërshtuar konfliktin.

“Ata përballen me shumë presion, madje edhe dhunë dhe brutalitet. Ata po rrihen,” tha zoti Volkov.

Kremlini nuk iu përgjigj kërkeses për të komentuar akuzat e zotit Volkov, të cilat “Reuters” nuk arriti t’i verifikonte.

Ai foli edhe kundër propozimeve për të ndaluar rusët të udhëtojnë në BE, një ide e shteteteve baltike dhe Polonisë, duke thënë se kjo ishte një dhuratë për propagandën e Kremlinit./VOA