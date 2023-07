Perimet që do t’ju ndihmojnë të humbni peshë

Kur mendoni për një dietë të shëndetshme, ndoshta gjëja e parë që ju vjen në mendje është përfshirja e perimeve në dietën tuaj të përditshme. Dhe kur bëhet fjalë veçanërisht për humbjen e peshës, disa perime mund të luajnë një rol kyç në arritjen e qëllimit tuaj.

Të mbushura me lëndë ushqyese thelbësore, fibra dhe me pak kalori, perimet e mëposhtme jo vetëm që mbështesin menaxhimin e peshës, por gjithashtu ofrojnë një mori përfitimesh shëndetësore.

Perime me gjethe

Perimet me gjethe, të tilla si spinaqi dhe lakra jeshile janë shtesa të shkëlqyera për çdo dietë për humbje peshe. Këto perime janë të ulëta në kalori dhe të larta në fibra, duke ju lejuar të ndiheni të ngopur për më gjatë. Përveç kësaj, perimet me gjethe janë të pasura me vitamina, minerale dhe antioksidantë, duke promovuar shëndetin e përgjithshëm. Mund t’i shijoni në sallata, t’i shtoni në smoothie ose t’i përfshini në zierje të ndryshme.

Perime krucifere

Perimet krucifere si brokoli, lulelakra, lakra dhe lakrat e Brukselit janë zgjedhje fantastike për humbje peshe. Këto perime janë të ulëta në kalori por të larta në fibra, të cilat ndihmojnë tretjen dhe kontrollojnë oreksin. Përveç kësaj, perimet krucifere përmbajnë fitokemikale që janë shoqëruar me reduktimin e rrezikut të llojeve të caktuara të kancerit. Ato mund të zihen në avull, të piqen, të skuqen ose të shtohen në supa, duke mundësuar një shumëllojshmëri opsionesh vaktesh të shijshme dhe të shëndetshme.

Specat

Specat, qofshin të kuq, jeshil apo të verdhë, janë të pasur me lëndë ushqyese që mbështesin humbjen e peshës. Ato janë të ulëta në kalori dhe të larta në fibra, duke ndihmuar në frenimin e urisë dhe reduktimin e marrjes së kalorive. Specat gjithashtu ofrojnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, e cila forcon sistemin imunitar dhe promovon mirëqenien e përgjithshme. Shtojini ato në sallata ose shijojini si një rostiçeri krokante.

Kungull i njomë

Kungull i njomë është një perime e gjithanshme dhe me pak kalori që mund të përdoret në një sërë mënyrash për të mbështetur humbjen e peshës. Është një burim i shkëlqyeshëm i fibrave dhe ujit, duke e bërë atë të mbushet duke e mbajtur numrin e kalorive të ulëta. Ju madje mund të bëni “zoodles”, d.m.th. të spiralizoni kunguj të njomë si një zëvendësues të shëndetshëm për makaronat.