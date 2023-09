Përgjimet e bisedave në Encrochat dhe SkyEcc shkatërrojnë bandën e trafikut të drogës në Itali, mes 17 të arrestuarve dhe 4 shqiptarë

Policia italiane, mëngjesin e sotëm, ka arrestuar 17 persona, mes tyre 4 shqiptarë, të cilët ishin npjesë e një bande të trafikut të drogës në Vados.

10 nga të dyshuarit e arrestuar akuzohen si anëtarë të një grupi kriminal që vepron që nga korriku 2019 në provincën e Savonës.

Banda kishte për qëllim blerjen, importimin (nga Amerika e Jugut), transportin, posedimin dhe shitjen e lëndëve narkotike si kokainë dhe hashash.

Banda ishte pajisur me magazina për të ruajtur ngarkesat e drogës të cilat lëvizeshin duke përdorur automjete.

Një shërbim transporti që shoqata e operonte edhe për organizata të tjera kriminale që blinin sasi të mëdha droge dhe e dërgonin me anije në Itali, me destinacion Portin e Vado Ligure: për to kujdeseshin për rikuperimin dhe shpërndarjen e ngarkesave të drogës.

Anëtarët i kalonin informacione njëri-tjetrit nëpërmjet telefonave celularë të koduar, të lidhur me serverët francezë, të cilët përdoreshin edhe nga disa të burgosur brenda burgut për të komunikuar me botën e jashtme.

Në mënyrë të veçantë, njëri prej tyre, duke dërguar disa mesazhe, tentoi të largonte anëtarët e tjerë të bandës që të mos bashkëpunonin me drejtësinë në rast se do të arrestoheshin.

E në rast arrestimi, grupi kujdesej për shpenzimet ligjore dhe mbështetjen e familjarëve të anëtarëve që përfunduan në pranga.

Banda kishte ndërmarrë hapa për të krijuar një kompani që importonte fruta nga Amerika e Jugut për t’u përdorur për transportimin e kokainës në ngarkesa të mbuluara.

Për të zbuluar vendndodhjen e kontejnerëve në të cilët ishin fshehur ngarkesat e kokainës që vinin nga Amerika e Jugut, kriminelët përdorën një bashkëpunëtor, një punonjës i një kompanie transporti mallrash dhe parcelash që operonte në portin e Vado Ligure me detyrat e operatorit të vinçit. Burri, përveçse i jepte bandës informacione për vendndodhjen e drogës, nëse ishte e nevojshme, i lëvizte kontejnerët brenda zonës së portit për të lehtësuar fazat e rikuperimit të lëndës narkotike nga organizata.

Banda përdori edhe një konkurrent të jashtëm (Mario Palamara), i cili gjatë kohës që ishte fshehur, bleu ngarkesa të mëdha kokaine nga Amerika e Jugut dhe zbarkoi në portin e Vado Ligure: në veçanti ai lehtësoi dërgesën e 84 blloqeve kokainë prej të cilave 69 u gjetën brenda një kontejneri frigoriferik në zonën e portit të Vado Ligure më 17 mars 2020 .

Të dyshuarit akuzohen edhe për 42 episode të tjera të blerjes , posedimit dhe transferimit , si dhe importimin nga Amerika e Jugut të sasive të mëdha të kokainës (mbi 180 kg), hashashit (mbi 40 kg), marijuanës (mbi 70 kg) dhe tentativës së importimit dhe blerjes mbi 200 kg kokainë dhe 300 kg hashash.

Hetimet nisën pas një sërë rikuperimesh të ndodhura mes viteve 2019 dhe 2020, të sasive të lëndës narkotike të barabarta me mbi 180 kg kokainë në portin e Vado Ligure (që rezultoi se ishte identifikuar nga anëtarët e organizatës si një strukturë zbarkimi dhe klasifikimi i lëndës narkotike), të fshehura në kontejnerë të transportuar nga anijet që vinin nga Amerika e Jugut dhe të destinuara për t’u rishpërndarë në vende të ndryshme.

Nisur nga numri i sekuestrimeve të kryera dhe sasia e drogës së gjetur, hetimet u përqendruan (nëpërmjet ekzaminimit të kamerave të vëzhgimit me video të vendosura brenda portit ) për të identifikuar se kush nga ata që punonin brenda portit, mund të lejonte të hetuarit e sotëm të identifikonin dhe hapi kontejnerët ku ishte fshehur lënda narkotike dhe e kapte. Provat u morën nëpërmjet përgjimeve të komunikimeve (gjithashtu mes të pranishmëve, brenda makinave) dhe blerjes dhe analizës së komunikimeve ndërmjet të dyshuarve (kryesisht në platformat Encrochat dhe SkyEcc), falë bashkëpunimit të Eurojust-it dhe Autoriteteve franceze përfituese të evropianëve. urdhrat e hetimit.

Hetimet u kryen nga Njësia e Policisë Ekonomiko-Financiare të Savonës dhe nga GICO e Njësisë së Policisë Ekonomiko-Financiare të Genovas, me mbështetjen e Shërbimit Qendror të Hetimit mbi Krimin e Organizuar (SCICO) të Guardia di Finanza dhe me koordinimi i Drejtorisë Qendrore të Shërbimeve Kundër Drogës (DASHC)./albeu.com