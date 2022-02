Përgjigja e tyre ndaj thirrjeve ruse u bë virale, ushtarët ukrainas në Ishullin e Gjarpërit janë ende gjallë (VIDEO)

13 ushtarë ukrainas në ishullin e gjarpërinjve, të cilët fillimisht u raportuan se ishin vrarë nga luftanija ruse në Detin e Zi, janë gjallë dhe në gjendje të mirë shëndetësore, sipas një deklaratë të marinës ukrainase, shkruan CNN.

Luftanija ruse i kërkoi ushtarëve ukrainas të lëshojnë armët, ose në të kundër do t’i sulmonin. Por në audion e publikuar, dëgjohet që ukrainasit komunikojnë me njëri-tjetrin se si do përgjigjen.

Marina ruse: Dorëzoni armët, ose do t’ju sulmojmë. Më dëgjoni?

Ushtarët ukrainas i përgjigjen me shprehjen e famshme fyese në gjyhën angleze.

Sipas deklaratës, ushtarët zmbrapsën dy sulme nga forcat ruse, por në fund u detyruan të dorëzoheshin “për shkak të mungesës së municioneve”. Gjithashtu forcat ruse kanë shkatërruar plotësisht infrastrukturën e ishujve.

Gjatë fundjavës, Shërbimi i Rojeve Kufitare të Ukrainës tha se kishte marrë informacion se të 82 ushtarët mund të jenë gjallë. Mediat shtetërore ruse kanë treguar edhe mbërritjen e ushtarëve ukrainas në Sevastopol të Krimesë, ku po mbahen aktualisht.