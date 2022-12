Me rastin e Samitit të BE-së me Ballkanin Perëndimor, që do të mbahet nesër (6 dhjetor) në Tiranë, kryeqyteti është dekoruar me flamuj dhe fotot e emrave të shquar të vendeve europiane ndër vite, përfshirë edhe disa shqiptarë, shkrimtarin Ismail Kadare apo përkthyesin Jusuf Vrioni.

Për herë të parë në vendin tonë do të “zbarkojnë” të gjithë lideret e evropes, përpos kryeminisrit spanjoll, Pedro Sanches.

LSA sjell fotot nga Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”.