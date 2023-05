Përfundon takimi Kurti-Vuçiç, Stano tregon se çfarë pritet të ndodhë

Pas me shumë se tre orësh ka përfunduar takimi me kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç.

Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i BE Peter Stano, i cili ka deklaruar se pas pak pritet që përfaqësuesi i BE për politikën e jashtme dhe sigurisë, Josep Borrell, do të japë nga deklaratë në lidhje me detajet nga takimi.

Belgrade-Pristina Dialogue: 1st post Ohrid High Level meeting in Brussels with @predsednikrs @avucic & @albinkurti has ended. @JosepBorrellF will inform about the outcome shortly – live 📺 on EbS+ https://t.co/di1Lp7GCDw https://t.co/fHXeF6ZtNx — Peter Stano (@ExtSpoxEU) May 2, 2023

Kujtojmë se në takimin e sotëm është miratuar Deklarata për të Zhdukurit e luftës, dokument ku palët detyrohen të vënë në dispozicion dokumentet, qofshin ato edhe sekrete, në lidhje me fatin e të pagjeturve.