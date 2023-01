Përfundon operacioni i kërkim-shpëtimit në Dnipro, 20 persona ende të zhdukur

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka thënë se operacioni i kërkim-shpëtimit shtunës në një ndërtesë apartamentesh në qytetin ukrainas Dnipro ka përfunduar.

Ndërtesa u godit me raketa ruse të shtunën.

20 persona janë ende të zhdukur dhe 79 të tjerë të plagosur, duke përfshirë 16 fëmijë, sipas autoriteteve lokale, pasi ndërtesa u nda në dysh.

Search and rescue operation in Dnipro has been completed:

– 39 people were rescued, including 6 children;

– 44 people died, including 5 children;

– 79 people were injured, including 16 children;

– 47 reported as missing (23 found dead, 4 found alive). pic.twitter.com/hUUmOiuB23

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 17, 2023