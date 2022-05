Përfundon mbledhja, Alibeaj: Deputetëve iu kërkova kriteret e presidentit, rimblidhemi të hënën

Përfundon mbledhja e grupit të PD. Alibeaj zbardh diskutimet.

“Në mbledhje u diskutua për komisionet e posaçme ato që përbëjnë brum.

U diskutua edhe për presidentin. Dua të falenderoj të gjithë kolegët për sensin e përgjegjshmërisë për të përballur këtë lloj procesi që testonj qasjen e PD. Secili deputet dha opinionin e vetë. Së pari në aspektin organizativ ne do kemi një mbledhje tjetër të hënë.

Do kemi dhe konsultim edhe me kryesinë e grupit parlamentar. Të gjithë deputetëve iu kërkua që në lidhje me këtë proces të zgjedhjes së presidentit të ofrojmë kriteteret për president, si e imagjinojnë ata. Vlerat dhe virtytet që duhet të ketë qytetari I parë I vendit. Vura re një sens përgjegjësie të madhe që ndanë 2 çështje, të mos jemi fasadë në këtë proces. Lidhur me komisionet u kërkova që të sugjerojnë”.

