Përfundoi takimin me Presidentin Begaj, Alibeaj tregon se çfarë u fol

Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj, ka zhvilluar ditën e sotme një takim me presidentin Bajram Begaj.

Alibeaj ka theksuar se fokusi në bisedë ka qenë mbi zgjedhjet lokale ku edhe i ka shprehur qëndrimin e tij Begajt, për sa i pvrket datës sv zgjedhjeve.

Përmes një postimi në Facebook, Alibeaj tregoi detaje nga takimi.

Postimi i Alibeajt:

“Me ftesën e dërguar prej Presidencës, zhvillova një takim me Presidentin e Republikës. Në respekt të institucionit dhe Kushtetutës bisedova me të për caktimin e datës së zgjedhjeve të ardhshme lokale.

I shpreha qëndrimin tonë se data e zgjedhjeve duhet të caktohet sa më herët brenda afateve që parashikon Kushtetuta dhe ligji.

Zgjedhjet janë e drejtë themelore e shqiptarëve, mundësia që ata kanë për të ndëshkuar pushtetin me votë.

Shqiptarët duan, madje kanë kërkesë ultimative që me votë të ndëshkojnë këtë pushtet sepse kanë një llogari të hapur me këtë regjim. Ndaj është detyrim yni që ti bindemi nevojës së tyre, dhe t’ia krijojmë këtë mundësi kushtetuese shqiptarëve. Sa më shpejt!

Të rëndësishëm vlerësova gjatë takimit edhe faktin që Presidenti i Republikës të shprehet për caktimin e datës pasi të përfundojë afati i komisionit të reformës Administrative – Territoriale (data 21 tetor), në mënyrë që të mos bëhet pengesë për shqyrtimin e kësaj reforme që kërkohet nga gjithë shqiptarët.”/alebu.com