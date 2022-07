Përfundoi mandatin si President, kreu i OBSH falenderon Metën për mbështetjen e tij

Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus ka falenderuar Ilir Metën për përpjekjet e tij drejt avancimit të shëndetit publik gjatë mandatit të tij si president.

Adhanom gjithashtu i ka uruar gjithë të mirat në vazhdimësinë e tij politike./albeu.com

Postimi i plotë nga kreu i OBSH:

Faleminderit President @ilirmetazyrtar për përpjekjet tuaja dhe të vendit tuaj për të avancuar #ShëndetPërTë Gjithë Shqiptarët gjatë pandemisë #COVID19 dhe për mbështetjen tuaj të vazhdueshme për @OBSH. Ju uroj gjithë të mirat në përpjekjet tuaja të ardhshme.

Thank you President @ilirmetazyrtar for your and your country’s efforts to advance #HealthForAll Albanians during the #COVID19 pandemic, and for your ongoing support to @WHO. I wish you all the best in your next endeavour.https://t.co/Quj5VgB7jR pic.twitter.com/ov0GOQeG3Z

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 24, 2022