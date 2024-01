Përfundoi dënimin në Spanjë, shqiptarja refuzon dëbimin në Shqipëri: Mos më ktheni, jam dashuruar në burg

Anëtarja e një bande që grabiti 26 shtëpi në një muaj e gjysmë në 2019, pa sukses apeloi kundër dëbimit nga vendi.

Ajo është shqiptare, pjesë e bandës së grabitësve shqiptarë të arrestuar në vitin 2019 në të ashtuquajturin ‘Operacioni Santa Isabel’, të cilit i janë atribuuar 26 grabitje në një muaj e gjysmë, kërkon të qëndrojë në Spanjë, pasi ka gjetur dashurinë në A Lama.

Gruaja, e cila tashmë ka vuajtur dënimin e saj, apeloi urdhrin që kërkon largimin e saj me forcë nga vendi, duke pretenduar shkeljen e të drejtave, mes tyre, të së drejtës së partnerit të saj, një shtetas spanjoll të cilin e takoi në burg, i cili ka një punishte makinash dhe me të cilin kërkon të krijojë një familje.

Sipas mbrojtjes së saj në apelin në fjalë, gruaja hyri rregullisht në vend nëpërmjet një fluturimi nga Roma dhe gjatë periudhës tre mujore si turiste, ajo u ndalua dhe më pas u gjykua.

Pas vuajtjes së dënimit, ajo u transferua direkt nga burgu në aeroport dhe partneri i saj shkoi në Shqipëri ku u martuan, pasi nuk mund ta bënin këtë në territorin spanjoll, pasi gruas i kishin mbajtur dokumentet nga autoritetet spanjolle.

Gjykata e Lartë e Xustizës, me një vendim nëntorin e kaluar rrëzoi pretendimet e kësaj shtetaseje.

Ajo kujton në vendimin e saj se u arrestua menjëherë pas mbërritjes në Spanjë, si autore e dyshuar e krimeve si pjesëtare në një grup kriminal, falsifikimit të dokumenteve, grabitjes me forcë, vjedhjes së targave, armëmbajtjes pa leje, pritjes dhe pastrimit të parave, për ngjarjet e ndodhura në nëntor 2019, ku nën shoqërinë e dy anëtarëve të tjerë të grupit, ajo mori me qira një shtëpi për pushime, duke paraqitur një kartë identiteti false greke në emër të një personi tjetër.

Pasi u vendos në paraburgim në A Lama, aty takoi partnerin e saj romantik me të cilin jetoi më vonë kur u lirua përpara se të kthehej në burg, për të vuajtur dënimin e vendosur nga Gjykata.

Pra, thuhet se ekzistojnë rrethana të shumta rënduese që përcaktojnë pranueshmërinë e përjashtimit të dakorduar pa asnjë shkelje të të drejtave, “pasi arrestimet dhe dosjet penale janë të akredituara në procesverbalet gjyqësore”.

Më tej, në lidhje me marrëdhënien me një shtetas spanjoll, gjykata shprehet se “prova e kryer në lidhje me këtë ka qenë vetëm deklarata e burrit që pretendonte se ishte partneri i saj dhe që tregoi gatishmërinë e tij për të jetuar së bashku, pa asnjë procesverbal regjistrimi në Regjistri i “çifteve de facto”. Gjithashtu, theksohet se “nuk ka asnjë provë dokumentare” që vërteton martesën në Shqipëri dhe se lidhja e çiftit dhe martesa e tyre mund të pretendohet në kërkesën administrative përkatëse.

Në këtë mënyrë, Gjykata e Lartë Galiciane refuzon kërkesën e ankueses, me shpenzime të vendosura, megjithëse është i mundur ankimi në Gjykatën e Lartë.