Aeroporti Ndërkombëtar i Bagdadit është përfshirë nga flakët.

Mediat e huaja shkruajnë se Forcat Civile janë duke luftuar për të shuar flakët.

Ndërkohë ende nuk dihet shkaku i zjarrit.

Civil defense forces were fighting a fire that broke out in the departure hall of Iraq’s Baghdad international airport..

The cause of the fire was not immediately clear.#Baghdad #InternationalAirport @Xadeejournalist pic.twitter.com/vNbb3XtFcH

— Dileep kumar khatri (@DileepKumarPak) November 15, 2022