Përfitimet shëndetësore nga lëngu i pjeprit

Ne të gjithë e dijmë se pjepri është ndër frutat më të shijshëm të verës.

Por a jeni të vetëdijshëm për përfitimet e tij të mundshme?

Ju do të ishit të lumtur të dinit se pjepri nuk është vetëm një frut freskues por edhe një burim i shkëlqyeshëm ushqyes i trupit.

Pjepri është një frut me ngjyrë të verdhë me ëmbëlsi joshëse dhe aromë të këndshme. Pjepra ka zakonisht me bollëk gjatë sezonës së verës derisa ato kanë përmbajtje të lartë uji, duke i bërë ato hidratuese dhe freskuese, transmeton Klankosova.tv.

Nga lëkura e deri tek farat të gjitha pjesët e këtij fruti kanë përfitime shëndetësore nëse aplikohen ose konsumohen në mënyrën e duhur.

Lëkura dhe farat mund të bluhen në një pastë për të bërë një maskë fytyre, ky konsiderohet një trajtim falas bukurie që njerëzit po praktikojnë për moshat e ndryshme.

Vendosja e pastës në lëkurën tuaj mund të ndihmojë në zvogëlimin e shenjave të thatësisë, njollave dhe puçrrave.

Pjepri ka përmbajtje të lartë ujit, gjë që e bën atë një shërues të shkëlqyeshëm natyral për njerëzit që vuajnë nga kapsllëku dhe çështje të tjera të sistemit të tretjes.

Përmbajtja e fibrave në këtë frutë ndihmon në rregullimin e lëvizjeve të duhura të zorrëve me një efekt qetësues dhe ftohës në stomak.

Njerëzit që vuajnë nga presioni i lartë i gjakut rekomandohet të shtojnë pjeprin në dietën e tyre pasi ky frutë i pasur me kalium ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut, duke ndihmuar në rrjedhën e qetë të gjakut.

Ka studime që kanë vërtetuar përfitimet e mundshme të pjeprit për rritjen e flokëve, përmbajtja e vitaminës A në këtë frutë mund të bëjë mrekulli për flokët tuaj që asnjë produkt tjetër nuk mund t’i bëjë.

Për më tepër, aplikimi i drejtpërdrejtë në lëkurën e kokës mund të ndihmojë në rritjen e shëndetit të flokëve, duke rezultuar në flokë të gjata dhe me shkëlqim./albeu.com