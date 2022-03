Përdorimi i mundshëm i armëve kimike do ta vendoste Perëndimin përpara një vendimi të vështirë

Nga BBC

Pikërisht në krye të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, nënsekretari i përgjithshëm i OKB-së për çështjet e çarmatimit, Izumi Nakamitsu, bëri të qartë se OKB-ja nuk ishte në dijeni të ndonjë programi të armëve biologjike në Ukrainë.

Vendet perëndimore kritikuan Rusinë për abuzimin e vendit të saj të përhershëm në këshill për të përhapur propagandën e saj dhe për të legjitimuar dhunën e saj kundër Ukrainës.

Pretendimet u quajtën skandaloze, absurde dhe teori konspirative. Por më e rëndësishmja, SHBA paralajmëroi se Rusia po krijonte një pretekst tjetër për një sulm.

Ambasadorja e SHBA-së në OKB, Linda Thomas-Greenfield, tha se SHBA-të kishin prova se forcat ruse mund të përdorin armë kimike në atentate ose operacione taktike ushtarake. Ajo tha se ishte Rusia, jo Ukraina, ajo që kishte një histori të mirë-dokumentuar të përdorimit të agjentëve nervorë vdekjeprurës, kundër liderit të opozitës Alexei Navalny dhe ish-agjentit rus Sergei Skripal.

Përdorimi i armëve kimike ose biologjike në Ukrainëm nëse do të ndodhte, do të shënonte një përshkallëzim të rrezikshëm në këtë luftë dhe do t’i paraqiste liderët perëndimorë me një vendim të ashpër.

Pak para fillimit të mbledhjes së këshillit, presidenti Joe Biden tha se Moska do të paguante një çmim të rëndë nëse përdor armë kimike. Pyetja është se çfarë do të bënte më shumë Perëndimi kur nuk dëshiron një luftë me Rusinë, një konflikt për të cilin Biden tha se do të ishte një Luftë e Tretë Botërore./albeu.com