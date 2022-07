“Përdor gojën për jashtëqitje”, Duma-Ramës: Aktor, po të isha burrë…

E ashpër ka qenë deputetja Grida Duma me kryeministrin Edi Rama, pasi ky i fundit hodhi një lumë akuzash e ironi ndaj opozitës.

Duma i tha Ramës se është aktori më i mirë dhe se nëse do të ishte burrë, do t’i përgjigjej me një gjuhë tjetër.

“Po mirë, erdhe këtu dhe bëre lajm, me instiktin e kafshës dhe tribunë, me foltore dhe …

Erdhe këtu dhe bëre lajm. Për çfarë erdhe? Për të bërë këtë lajmin? Është një nga ato momentet që them sa mirë që më ka bërë Zoti grua që ky të jetë ky, se po të isha burrë nuk do i përgjigjesha në mënyrë aq të fisme pikë, pikë, pikave të këtij..

Nuk gaboj se më pëlqejnë metaforat. Nuk më pengon formimi të them se kush e ka aparatin tretës në tru, mund të përdorë edhe gojën për jashtëqitje.

Ti thua të votojmë këtë “si çeço”, kur të kemi sjellë një rezolutë edhe më të gjerë se kaq.

Në fakt, ju e votuat “si çeço” Srebrenicën se dikush nëpër botë ua vuri në dukje që ishit kundër.

Nuk bëjmë ne thika pas shpine. Kush është thikë pas shpine më e madhe se të kesh këtë bilanc tregtar me Serbinë.

Kush i bën thikat pas shpine kur t’i shfaqesh duke buzëqeshur me Vuçiçin dhe lë në imazh të trishtuar Albin Kurtin”, tha Duma./albeu.com