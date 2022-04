Përçarja rikthen Hajdarin në PD: Statuti i Komisionit të Rithemelimit do sjellë ndryshimin

Edhe pse një periudhë kohe u largua nga PD, për të garuar në zgjedhjet e 25 prillit me një parti të re, Rudina Hajdari rikthehet sërish në selinë blu.

Rudina Hajdari: Të rikthehem në gjirin e Partisë Demokratike, duke u takuar me nivelet më të larta të degëve të PD-së të gjithë strukturës së antarësisë, me njerëz intelektualë, me njerëz që kanë kontribuar gjatë kësaj periudhe me një opozitë të shëndetshme.

Teksa beteja brenda PD vijon ende, Rudina Hajdari e ka të qartë se cilin krah mbështet.

Rudina Hajdari: Ndryshimet që kanë ndodhur në statut, në kongresin e 11 Dhjetorit, shikoj që pesha më e madhe i jepet anëtarësisë, kështu që risitë që sjell ky lloj statuti i ri do japin ndryshim rrënjësore për PD, që mos përsëriten më gabimet e së kaluarës. Ky statut i jep më shumë peshë antarësisë, dhe i dobëson rolin kryetarit të partisë. Këto lloj ndryshime që ka miratuar gjykata janë ndryshime të shëndetshme.

Por a synon të kryesojë Partinë Demokratike?

Rudina Hajdari: Kam ardhur për zgjedhur zgjidhjen e krizës, por në momentin që do hidhet ky hap do të jemi këtu e do ta diskutojmë sërish.

Rudina Hajdari u largua nga Partia Demokratike para zgjedhjeve të 25 Prillit, për të kandiduar në qarkun e Elbasanit nën siglën e “Nismës Thurje”.