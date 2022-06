Italia dhe Gjermania do të përballen mes tyre në sfidën e vlefshme për Nations League, me takimin që do të luhet në “Renato Dall’Ara” duke nisur që nga ora 20:45.

Këto dy kombëtare do të përballen mes vete në ndeshjen e parë të Grupit 3 në Ligën A, teksa kjo sfidë pritet të jetë e luftuar deri në fund mes dy ekipeve.

Për këtë përballje trajnerët kanë bërë publike edhe lojtarët titullarë me të cilët do të zbresin në fushën e lojës.

Formacionet zyrtare:

