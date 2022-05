“Perandoria” e Raiolës, kush do të jetë në krye dhe si do të veprohet me lojtarët e tij

Vdekja e Mino Raiola në moshën 54 vjeçare lë një trashëgimi të një perandorie, një agjenci përfaqësimi lojtarësh që menaxhon fatin e disa prej yjeve më të mëdhenj në botën e futbollit, ku përfshihen Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba dhe Gianluigi Donnarumma.

Pyetjet tani që Raiola nuk është më me ne janë të ndryshme: Kush do të qëndrojë në agjenci? A do të qëndrojnë lojtarët me kompaninë? Apo do të ndryshojnë agjentin e tyre?

Sipas “Forbes”, Raiola kishte një vlerë neto prej 84.7 milionë dollarësh. Super-agjenti ishte ndër pesë agjentët më të fuqishëm sportivë në botë dhe i fitonte paratë e tij përmes komisioneve nga negociatat e transferimeve.

Gjatë karrierës së tij, ai ka negociuar më shumë se 847.7 milionë dollarë në kontrata.

Agjencia e Raiolës është ndërtuar mbi një themel të thjeshtë. Është ndërtuar mbi një strukturë prej pak njerëzish, të gjithë të cilëve u besohet shumë.

Personi kyç në mohimet ishte Rafaela Pimienta, avokatja e tij dhe partnerja e Minos prej 20 vitesh.

Përveç kësaj, si njerëz që punonin çdo ditë në rekrutimin e lojtarëve dhe në ofrimin e shërbimeve për lojtarët e tij, ishte Vincenzo Raiola, kushëriri i tij dhe Jose Fortes, një spanjoll që jeton në Amsterdam dhe që ishte një anëtar kyç i organizatës përsa i përket rekrutimit.

Sipas njerëzve të afërt të Raiolës të kontaktuar nga “MARCA”, familja do të vazhdojë me agjencinë, kështu që ata do të vazhdojnë të ndërmjetësojnë transferimet e lojtarëve që ata janë në krye.

Dy prej tyre janë kyç, Ibrahimovic dhe Pogba, dhe të dy janë të gatshëm të qëndrojnë në strukturë. Marrëdhënia e Raiolës me këta dy lojtarë ishte shumë personale.

Për sa u përket të tjerëve, përfshirë Haaland-in, do të duhet të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, edhe pse, në parim, ata po llogarisin që të qëndrojnë, të paktën tani për tani./ h.ll/albeu.com