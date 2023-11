“Perandoria” e kokainës, si u çmontua banda e drejtuar nga shqiptarët, grupi u dënua me 70 vite burg (EMRAT + VIDEO)

Videoja e mëposhtme tregon momentin kur një nga anëtarët kryesorë të një bande shqiptare që pomponte drogë të llojit kokainë në komunitetin britanik.

Për gati një vit, banda drejtonte operacionin e drogës ‘Eddie line’, duke shpërndarë kokainë në Swadlincote, North-West Leicestershire dhe East Staffordshire dhe duke fituar qindra mijëra paund në proces.

Ndërsa rrethi i brendshëm u grupit kriminal i udhëhequr nga vëllezërit Edmond dhe Eduard Haziri, gëzonte një mënyrë jetese luksoze nga të ardhurat e krimit, ata lanë një gjurmë varësie, krimi dhe mjerimi në rrugët vendase.

Ata tani janë pas hekurave. Videoja e publikuar plot aksion tregon se si përfundoi banda para drejtësisë dhe u jep shikuesve një pasqyrë ekskluzive nga prapaskenat e momentit kur perandoria filloi të shpërbëhej. Pamjet janë kulmi i mijëra orëve të punës së policisë, në një operacion të udhëhequr nga detektivët e Derbyshire dhe të financuar nga Qendra Kombëtare e Koordinimit të Home Office. Dhjetëra oficerë policie morën pjesë në aksion, duke arrestuar disa persona, kontrolluar prona të shumta, sekuestruar thasë me prova dhe konfiskim të produkteve të krimit. Por i gjithë operacioni kishte një fillim shumë më të drejtpërdrejtë.

DOMINOJA E PARË

Kaluan shumë muaj përpara se të “hapeshin dyert”, para se aktiviteti i bandës së Eddie erdhi për herë të parë në fokus. Një nga PCSO-të tona kishte pikasur drejtuesin e një automjeti që vepronte në mënyrë të dyshimtë në zonën Swadlincote. Makina dyshohej se kishte lidhje me trafikun e drogës në zonë dhe shumë shpejt u lidh edhe me automjete të tjera.

Ishte ky raporti i parë që çoi në zbulimin e një rrjeti të gjerë shpërndarjeje droge, që shtrihej nga Londra deri në Midlands nëpërmjet një furnizuesi të quajtur Gazmend Hoxha. Ai udhëtonte nga shtëpia e tij në Leicester deri në Londër, për të transportuar paratë e fituara nga marrëveshja dhe për të rikthyer grupin tjetër të kokainës. Droga-shpesh e maskuar në bileta lotarie të palosura-shpërndahej më pas nëpër rrjetin e tregtarëve për të shkuar përfundimisht tek përdoruesit. Gjykata e Derby Crown dëgjoi se banda mendohet të ketë përpunuar 9 kg kokainë, me një vlerë të vlerësuar në rrugë deri në 1.1 milion £.

Ndërsa ekipi i dedektivëve të policisë zbarkoi në terren, duke ndaluar dhe kontrolluar automjete, mjegulla filloi të pastrohej se kush qëndronte në krye të grupit. Të gjitha rrugët të çonin te vëllezërit Haziri dhe anëtarët e tjerë në nivelet e larta të organizatës kriminale.

DITA E SULMIT

Ndërsa ora tregon 7 e mëngjesit më 23 mars 2022, ekipet taktike hapën dyert në disa prona dhe brenda pak minutash kishin grumbulluar lojtarët kryesorë të bandës, përfshirë vëllezërit Haziri. Një ekip shënjestroi një ambient biznesi të lidhur me bandën dhe zbuloi një kazino të madhe DIY të kompletuar me tavolina pokeri dhe blackjack në pjesën e bodrumit. Kërkimet e përpikta të të gjitha pronave filluan më pas, me një provë kritike që ishte përpara dhe në qendër: telefoni celular ‘Eddie line’. Gjatë rrugës, skuadrat gjetën bizhuteri të shtrenjta, rroba dhe automjete, tufa me para – shpesh në pako kartëmonedha prej 50 funtesh – dhe gjithashtu sekuestruan mbështjelljet e biletave të lotarisë me kokainë të gatshme për t’u shpërndarë.

Por, ndërsa e gjithë kjo ndihmoi në krijimin e fotografisë provuese kundër bandës, ishte telefoni që mbeti i pakapshëm. Oficerët prisnin që ai të ishte në adresën e shtëpisë së Alban Krasniqit në Blackheath Hill, Londër, dhe megjithëse ekipi gjeti shumë telefona në banesë, linja Eddie mungonte. Më vonë u zbulua se Krasniqi kishte arritur ta hidhte telefonin nga dritarja e dhomës së tij të gjumit, derisa policët po hynin me forcë në banesë. iPhone lundroi nëpër ajër dhe u ul në një kopsht fqinj, ku mund të kishte mbetur i pazbuluar nëse nuk do të kishte qenë për një nga mbajtësit e qenve të Met dhe kolegun e tij me katër këmbë. Me telefonin e linjës të siguruar, ekipi mori gjithçka që që u nevojitej dhe, së bashku me një grusht të burgosurish, u kthyen në Derby për të shqyrtuar provat.

THYERJA E KODIT

Dëshmia kritike e aktiviteteve të bandës qëndronin të fshehura në telefona, të mbrojtur nga një kod sigurie gjashtëshifror i vendosur nga Krasniqi. Për të arritur tek ai, detektivët duhej të kuptonin kodkalimin, por kishin vetëm një numër të kufizuar përpjekjesh. Fatmirësisht, gjatë ditëve dhe javëve që shpenzuan duke hartuar me kujdes sjelljen e bandës, ekipi kishte zbuluar pamjet e kamerave të sigurisë, të Krasniqit duke bërë një blerje pa kontakt në një dyqan. Ata besuan se iPhone që ai mbante në filmim ishte i njëjti telefon që kishin tani në posedim të tyre, dhe kështu e panë atë duke futur kodin në CCTV dhe përgjuan atë që panë. Në orët e vona të 23 marsit , telefoni u ndez dhe zbuloi një mori provash: porositë e drogës, vendndodhjet e dërgesave, datat, kontaktet dhe shumë më tepër. Përmbajtja e telefonit – së bashku me provat e tjera të mbledhura gjatë hetimit – ndihmuan në sigurimin e akuzave për furnizim të kokainës që në Britani e quajnë të klasit A.

PAS HEKURAVE

Arrestime të tjera pasuan, duke përfshirë atë të furnizuesit Hoxha, i cili përfundimisht u kap në një kurth në një fshat pranë Cannock dhe lojtarët kryesorë u gjendën para gjykatave. Disa u deklaruan fajtorë për akuzat ndaj tyre, ndërsa të tjerët, përfshirë vëllezërit Haziri, i mohuan ato. Por pas një gjyqi tetë-javor në Derby Crown Court në fillim të këtij viti, një juri i shpalli ata fajtorë. Të premten, më 17 nëntor, anëtari i parafundit i bandës – tregtari Razvan Manoliu – u dënua, duke lënë vetëm një anëtar ende të pa dënuar, i cili del para gjykatës muajin e ardhshëm. Dënimi i Manoliut me dy vjet e tetë muaj e çon totalin e burgut aktual të bandës në më shumë se 70 vjet. Vetëm dënimet e bashkuara të vëllezërve Haziri përbëjnë më shumë se 30 nga ato vite.

ANËTARËT E BANDËS:

Edmund Haziri, 36 vjeç, i dënuar me 15 vjet burg.

Edward Haziri, 34 vjeç, i burgosur me 15 vjet e gjashtë muaj.

Gazmend Hoxha, 47 vjeç, i dënuar me 11 vjet burg.

Alban Krasniqi, 34 vjeç, i dënuar me nëntë vjet burg.

Samuel Stoica, 25 vjeç, i burgosur për tetë vjet e tre muaj.

Simion Stoica, 22 vjeç, i burgosur për tre vjet e gjashtë muaj.

Kristi Prifti, 23 vjeç, i dënuar me katër vjet burg.

Joshua Garrigan, 32 vjeç, i burgosur për dy vjet e tetë muaj.

Razvan Manoliu, 27 vjeç, i burgosur për dy vjet e tetë muaj.

Daniel Stavrat, 29 vjeç,do të dënohet muajin e ardhshëm.