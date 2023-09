“Perandori 1 milion paund”, burg për shqiptarin në Britani, si i pastroi paratë e drogës duke blerë prona në Shqipëri

Një tregtar droge shqiptar me një banesë në Pinner, i cili tregtoi më shumë se 1 milion paund kokainë në vetëm katër muaj, është burgosur pasi një reklamë e Right Move ekspozoi vendndodhjen e biznesit të tij të paligjshëm.

Hetuesit e Agjencisë Kombëtare të Krimit identifikuan se Xhuljan Shehu kishte përdorur platformën e koduar të komunikimit EncroChat për të shpërndarë drogën e klasit A.

30-vjeçari mbikëqyri importimin dhe shpërndarjen e kokainës në Mbretërinë e Bashkuar dhe organizoi që droga të shitej në qytetet belge të Anversit dhe Brukselit. Të ardhurat u pastruan më pas në Shqipëri dhe Holandë.

Shehu tregtoi 30 kilogramë kokainë me një vlerë prej 1.05 milionë paund midis 23 marsit dhe 2 qershorit 2020, të cilën e orkestroi nga një banesë në Whittington Way, Pinner, Harroë me platformën EncroChat.

Ai gjithashtu diskutoi përdorimin e fitimeve të tij të paligjshme për të blerë prona në Shqipëri me vlerë 2 milionë paund.

Oficerët e NCA arrestuan Shehun në një adresë në High Street, Uxbridge, më 24 nëntor 2021.

Hetimet e mëtejshme treguan se ai kishte përdorur një pasaportë greke false për të siguruar qiranë në apartamentin Pinner, në një përpjekje për të fshehur identitetin e tij. Në portofolin e tij u gjet një kartë bankare me të njëjtin emër.

Kur u intervistua, Shehu mohoi të kishte një telefon Encro ose të kishte ndonjë përfshirje në tregtinë e drogës, në vend të kësaj pretendoi se ai punonte në ndërtim dhe po studionte me kohë të pjesshme për një diplomë.

Ai pretendoi se nuk kishte njohuri për apartamentin Pinner dhe tha se jetonte vetëm në Uxbridge.

Kjo u hodh poshtë nga hetuesit e NCA-së, të cilët gjetën në telefonin e tij një foto të një programi televiziv në gjuhën shqipe të realizuar brenda banesës në Pinner. Telefoni përmbante gjithashtu foto të tjera të drogës dhe parave të gatshme të marra brenda të njëjtës banesë.

Oficerët e NCA zbuluan 20,902 mesazhe në telefonin Encro të Shehut. Këto treguan se ai kishte pasur biseda me tregtarë të tjerë të drogës dhe kishte dërguar udhëzime për kontrollin e cilësisë dhe marrëveshjeve të drogës.

Shehu gjithashtu dorëzonte disa nga “pakot” personalisht dhe ndihmoi në llogaritjen e fitimeve në para.

Ata përdornin termat “bukë dhe copa buke” për shitjen e drogës.

