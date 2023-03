Për sa kohë mund ta ruani pulën të freskët në firgorifer dhe si ta kuptoni që nuk duhet konsumuar

Ndoshta keni planifikuar të përgatisni një vakt pule, por nuk keni pasur kohë. Frigoriferi është aty për të ruajtur ushqimin derisa të jetë gati, por nëse po pyesni se cilat ushqime, veçanërisht mishi i pulës, mund të ruhen në frigorifer para se të prishen – ja ku është përgjigja.

Sipas hulumtimit të Qendrës për Parandalimin e Sëmundjeve, rreth një milion njerëz në Amerikë ndiejnë çdo vit efektet e konsumimit të pulës së prishur. Edhe kur është plotësisht i freskët, shpesh përmban baktere, si salmonela. Natyrisht, sa më gjatë të jetë mishi në frigorifer, aq më shumë baktere do të shumohen.

Sipas ekspertëve, nëse e mbani pulën në frigorifer siç duhet, keni rreth dy ditë kohë për ta ngrënë para se të duhet ta hidhni. Sigurisht që ka edhe rrethana të tjera që mund të ndikojnë në freskinë e mishit, por ka edhe shenja që do të tregojnë se ai nuk është më i mirë për t’u ngrënë. Nëse po pyesni se si të dalloni një pulë të ngrënshme dhe një pule që nuk është, këtu janë disa këshilla.

Nëse pula kalon testin e nuhatjes, por struktura e saj ka ndryshuar, ky është një tjetër flamur i kuq. Kur mishi të jetë i freskët, do të jetë me shkëlqim dhe i lagësht në prekje, por nëse prishet, do të bëhet ngjitës dhe qumështor, në këtë rast pula duhet të hidhet menjëherë. /albeu.com