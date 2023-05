Për këto shenja të horoskopit, ky muaj do të sjellë ditë të vështira

Mund të jetë një muaj optimist, me një atmosferë pozitive dhe duke na dhënë tendenca për rinovim, por shenjat e mëposhtme të horoskopit nuk do ta përjetojnë kështu – të paktën për këtë vit. Jupiteri është veçanërisht aktiv këtë muaj dhe megjithëse mund të na çojë në rrugë pozitive, ai gjithashtu forcon situatat negative. Jupiteri lëviz në Demi dhe formon një katror me Plutonin, i cili lëviz në mënyrë retrograde në Ujor. Këto kalime mund të prekin veçanërisht tre shenja. Ajo që mund të presim gjatë kësaj kohe është stuhia para qetësisë. Tani mësojmë mësimet e mëdha dhe nëse duam të shkojmë në anën tjetër, duhet të pranojmë këtë rrugë që na çon drejt qëllimeve tona.

Sezoni i Demit fillon dhe kjo mund të nënkuptojë edhe më shumë kokëfortësi. Varet nga ne se si do të vazhdojmë në këto kushte, megjithëse për tre shenjat e mëposhtme gjërat duken veçanërisht ogurzeza.

Gaforrja

Ndjeshmëria juaj e tepruar nuk do t’ju bëjë asgjë këtë muaj. Megjithatë, mund të përdorni kokëfortësinë tuaj për të marrë diçka që dëshironi, megjithëse nuk është domosdoshmërisht efektive. Në vend që të hiqni veten nga përgjegjësitë, tregoni më mirë pjekuri dhe përballuni me to. Mos harroni se sjelljet pasive-agresive janë shpirtshkatërruese si për ju ashtu edhe për të dashurit tuaj. Maji vjen për t’ju mësuar se po rriteni dhe po shëroheni. Mundohuni të mos u rezistoni ndryshimeve dhe lërini ato t’ju çojnë drejt rritjes. Nga gjysma e dytë e muajit, kur edhe Mërkuri të kthehet në kursin e duhur, mund të ndjeni se gjërat po kthjellohen, gjë që do t’ju ndihmojë të ktheheni në një rrugë më të ndritshme.

Akrepi

Jupiteri në Pluton do t’ju bëjë të mendoni më të keqen për veten tuaj pasi ju duket se keni gërmuar një lëndim të vjetër dhe tani gjithçka që mund të mendoni është se si e keni krijuar atë. Si e bëtë këtë gjë të tmerrshme dhe si duhet të paguani për gabimin tuaj. Zakonisht nuk ju pëlqen të fajësoni veten për asgjë, por ndjenja e fajit duket se dominon dy javët e para të majit. E mira është se ai shpërndahet pas pak, sidomos kur Mërkuri kthehet në retrogradë nga data 14 e muajit e në vazhdim. Ju takon të planifikoni aktivitetet tuaja, të jepni prioritetet e duhura, të përmirësoni marrëdhëniet personale dhe profesionale dhe në përgjithësi, të mos keni frikë të bëni një fillim të ri, ku duket se është zgjidhja më ideale.

Bricjapi

Ajo që ju acaron më shumë këtë muaj është se të gjithë duken të shkujdesur dhe të relaksuar, ndërsa ju ndiheni të frustruar, sidomos në romancën tuaj. Ju keni një shans për t’i bërë gjërat më mirë këtë muaj, megjithëse është më shumë si të ndjeni keqardhje për veten tuaj – diçka që nuk ia pranoni askujt. Jupiteri kalon në Demi në datën 17 dhe kjo do të thotë se ai pastron peizazhin në aktivitetet tuaja të përditshme, se nuk ka iluzione për të ardhmen dhe se kuptoni më mirë çdo rrezik në partneritetin tuaj.