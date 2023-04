Për herë të parë që nga fillimi i luftës, Stoltenberg viziton Kievin

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg bëri të enjten vizitën e tij të parë në Kiev që nga fillimi i luftës, në shenjë mbështetjeje për Ukrainën ndërsa ajo përgatitet të nisë një kundërofensivë.

Stoltenberg bëri nderimet e tij për ushtarët ukrainas që janë vrarë duke luftuar në luftë dhe shqyrtoi pajisjet e dëmtuara ushtarake ruse të ekspozuara në një shesh qendror në Kiev, tha një fotograf i Reuters.

The NATO Secretary-General @jensstoltenberg arrived in Kyiv! He was seen today morning paying tribute to the fallen Ukrainian defenders. #Ukraine #Kyiv #NATO pic.twitter.com/yjY6yR1tpI

— Promote Ukraine (@PromoteUkraine) April 20, 2023