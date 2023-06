Për herë të parë në Shqipëri, presidenti estonez viziton Tiranën javën e ardhshme (Axhenda)

Presidenti i Republikës së Estonisë, Alar Karis, do të vizitojë Shqipërinë në datat , 7, 8 dhe 9 qershor. Kjo është vizita e parë e një Presidenti të Estonisë në Shqipëri dhe një ngjarje e shënuar në marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve.

Ceremonia e mirëseardhjes së presidentit estonez do të zhvillohet më 7 qershor, ora 15:00 në Institucionin e Presidentit të Republikës.

2 presidentët do të zhvillojnë një takim kokë më kokë e më pas do të kryesojnë delegacionet zyrtare në një takim të zgjeruar.

Në fund të takimeve, të dy Presidentët do të kenë dhe një dalje të përbashkët për mediat. Në qendër të bisedimeve do të jenë nevoja e nxitjes së mëtejshme të marrëdhënieve dypalëshe, veçanërisht në çështjet e bashkëpunimit ekonomik dhe qeverisjes elektronike, por edhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, integrimi evropian i Shqipërisë dhe i vendeve të këtij rajoni, si dhe ndikimi i agresionit ushtarak rus në Ukrainë, për Estoninë dhe rajonin e vendeve Balltike por edhe të Ballkanit Perëndimor.

Më 9 qershor, të dy Presidentët do të ndjekin një stërvitje të përbashkët kibernetike të ekspertëve nga Estonia, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut.

Në kuadër të kësaj vizite, Presidenti i Estonisë do të takohet edhe me autoritetet e tjera të larta shqiptare, si dhe do të vizitojë edhe qytetin e Beratit./albeu.com/