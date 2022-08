Për herë të parë në ekran, në “Big Brother VIP” Itali futet stilisti i infektuar me HIV

Për numrin e ri të revistës ‘Chi’, Alfonso Signorini ka treguar se Giovanni Ciacci është konkurrenti i parë zyrtar i “Big Brother Vip”. Tgcom shkruan se kolumnisti dhe kostumografi ka treguar se është HIV pozitiv.

“Unë do të ndez një fener për këtë sëmundje dhe do të jetë hera e parë që HIV do të diskutohet në një program shumë të njohur në prime-time”.- ka thënë ai.

Për herë të parë në historinë e një reality shoë, një konkurrent HIV pozitiv do të jetë pjesë e kastit. “Njoh shumë kolegë që në të kaluarën, madje edhe në të kaluarën shumë të afërt, janë përjashtuar nga reality shoë-t për shkak se kishin HIV”, thotë Ciacci.

Gjatë intervistës, ai saktësoi: “Nëse unë pres venat e mia para jush dhe ju bini në kontakt me gjakun tim, asgjë nuk do të ndodhte me ju, thjesht sepse virusi nuk është në gjakun tim. në hartën time gjenetike, atje është nëse i pezulloj trajtimet, por nëse kujdesem për këtë askush nuk rrezikon”.