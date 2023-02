Për herë të parë në 16 vjet, Ronaldo jashtë formacionit më të mirë të FIFA

Pa emrin e Cristiano Ronaldos, për herë të parë në 16 vjet, FIFA shpalli formacionin më të mirë për vitin 2022.

Në The Best FIFA Football Awards të mbajtur të hënën mbrëma, përveç çmimeve individuale, si çdo vit u dha një titull i përgjithshëm për njëmbëdhjetë më të mirat në botë.

Dhe për herë të parë që nga viti 2006, superylli portugez nuk u përfshi në skuadër, duke lënë vetëm Lionel Messin në vendin e parë me më shumë paraqitje (16 në vend të 15).

Was Cristiano Ronaldo named in the FIFPro World 11?

2007 – Yes

2008 – Yes

2009 – Yes

2010 – Yes

2011 – Yes

2012 – Yes

2013 – Yes

2014 – Yes

2015 – Yes

2016 – Yes

2017 – Yes

2018 – Yes

2019 – Yes

2020 – Yes

2021 – Yes

2022 – No

