“Për fëmijët”, shkrimi që mbante raketa e përdorur për sulmin në stacionin hekurudhor në Ukrainë

Në një zhvillim shqetësues, shkrimi i dukshëm në një raketë që goditi stacionin hekurudhor në Kramatorsk duket se mban fjalët “për fëmijët”.

Sugjerohet se fjalët janë shkruar nga forcat ruse, megjithëse ky pretendim nuk është verifikuar nga Sky News.

The missile that landed in Kramatorsk railway station had the words за детей “for the children” written on side. Messed up and likely indicative of parallel reality Russian propaganda is creating. pic.twitter.com/E21DQKv7bX

— Oliver Carroll (@olliecarroll) April 8, 2022