Për disa muaj i tensionuar e për të tjerë plot surpriza të bukura, parashikimi i Horoskopit për secilën shenjë gjatë shtatorit

Dashi:

Horoskop pozitiv për muajin Shtator me Diellin dhe Mërkurin të pozicionuar mirë, do ju duhet të punoni menjëherë, që në fillim të muajit. Në dashuri do të jeni më të relaksuar, jeni të etur të kujdeseni për jetën e përditshme në të gjitha nivelet. Shtëpi, familje, aktivitete ditore ose llogari, yjet po kërkojnë nga ju që të vendosni rregull në jetën tuaj në disa fronte. Prisni një ndryshim në punë, i cili gjithashtu mund të rezultojë në një periudhë joproduktiviteti ose bllokimi. Ndryshime që do t’ju detyrojnë të jeni të kujdesshëm në menaxhimin e financave tuaja. Nëse jeni beqar, muaji është me fat dhe qëndrimi juaj joshës është shumë i suksesshëm.

Demi:

Mund të mbështeteni në krijimtari të shkëlqyer me Uranin në shenjë. Sidoqoftë, bëni një hap mbrapa, mos u shqetësoni për të tjerët, vendosni të dashurit tuaj mbi gjithçka tjetër. Venusi është pozitiv, të gjithë e vlerësojnë shoqërinë tuaj dhe ju kërkojnë. Por ju nuk duhet të nënvlerësoni pritshmëritë tuaja. Shpesh doni të bëni shumë, të menaxhoni gjithçka për të lehtësuar të tjerët dhe në fund të bëni shumë presion mbi veten tuaj. Ky qëndrim në sferën profesionale mund të bëjë që të tjerët të përfitojnë nga vullneti juaj i mirë.

Binjakët:

Mos e humbni mundësinë për të takuar njerëz të rinj, kjo edhe për të mirën e sferës profesionale. Sidoqoftë, është e nevojshme të ecni përpara në mënyrë të kujdesshme. Dhe nëse nuk e përfundoni atë që keni filluar, do ta keni të vështirë të kërkoni diçka të re. Ju do të fajësoheni për mungesën e saktësisë. Dhe shpejt mund ta gjeni veten të kapur nga detyrimet, pa të cilat edhe mund të bënit. Këtë muaj keni një entuziazëm dhe motivim të madh, por ju duhet ta drejtoni energjinë tuaj në aktivitete që ju lejojnë të shprehni krijimtarinë tuaj.

Gaforrja:

Një shtator dinamik dhe argëtues ju pret sipas horoskopit të muajit. Mos nënvlerësoni shanset e suksesit që mund të vijnë pas javëve të ardhshme. Dielli në Virgjëreshë ju lejon të zhvilloni punën tuaj në drejtimin e duhur, veçanërisht përmes kontakteve që mund të shfrytëzoni në maksimum në javët e ardhshme. Mërkuri do të rrisë tregtinë në sektorin privat, kështu që të gjitha marrëdhëniet tuaja do të shkëlqejnë! Marsi me pamje të mirë forcon anën profesionale sepse sjell sasinë e duhur të dinamizmit dhe krijimtarisë. Merrni parasysh planet ambicioze. Tani është koha të besoni në veten dhe ëndrrat tuaja.

Luani:

Horoskop pozitiv për shtatorin! Planetet janë në anën tuaj, ju jeni shumë afër të tjerëve, të vëmendshëm dhe veçanërisht diplomatikë. Ju e dini se si të gjeni fjalët e duhura për të bindur të tjerët për vlefshmërinë e ideve tuaja. Rrjeti juaj i njohjeve dhe kontakteve po rritet, gjë që do të jetë e dobishme për disa projekte të ardhshme. Por merrni kohë të mendoni para se të filloni dhe përqendrohuni në qëllimet më të rëndësishme. Ju prireni të ndërlikoni atë që mund të jetë kaq e thjeshtë, mos lejoni që disa pasiguri dhe mungesa e konfirmimit të pengojnë dëshirën tuaj për shpërblim.

Virgjëresha:

Ndonjëherë keni tendencë të humbni në detaje. Nëse qëndrimi juaj pak i dhënë pas detajeve është një gjë e mirë, mos humbni kohë duke bërë gjëra të njëjta pa pushim. Urani do të bëjë vend për projekte të reja dhe ide krijuese. Sidoqoftë, duhet të dini se si të ecni përpara, me çdo kusht dhe të besoni më shumë tek vetja. Ju duhet një organizim i shkëlqyer për të planifikuar atë që duhet të bëni në kohë. Dielli në shenjën tuaj që nënvizon intelektin dhe aftësinë tuaj për të shprehur idetë që keni.

Peshorja:

Për horoskopin e muajit shtator, mund të duhet të përballeni me disa pengesa. Do të duhet të përshtateni me ngjarjet dhe gjithashtu të ndryshoni zakonet tuaja. Ka tensione për t’u menaxhuar në fusha të ndryshme. Ndiheni sikur po humbni siguri dhe referenca të shumta. Por nuk mungon vullneti i mirë për të adresuar të gjitha çështjet e pazgjidhura. Ju që gjithmonë dëshironi të jeni mirëkuptues dhe të dobishëm, duhet të adoptoni një qëndrim më të organizuar në mënyrë që të mos mërziteni nga puna.

Akrepi:

Ndikimi i Jupiterit dhe Saturnit do ta bëjë këtë muaj plot dinamizëm. Përfitoni nga ky rikuperim për të zgjidhur keqkuptimet dhe për të vendosur qartësi mbi pritshmëritë tuaja reale, veçanërisht në punë. Për më tepër, Dielli në Virgjëreshë përfaqëson një kusht force që ju lejon, deri në datën 22, të theksoni projektet tuaja. Emocionalisht, kjo rrit dëshirën tuaj për t’i treguar partnerit sa e doni. Vetëm Urani shqetëson, me pasiguri dhe dyshime që nuk mund të zgjidhen gjithmonë. Merrni kohën për të ecur përpara.

Shigjetari:

Ka dyshime që ju detyrojnë të ngadalësoni, të përqendroheni tek vetja dhe përparësitë e tua për të bërë një vlerësim. Ju duhet qetësi dhe ripërtëritje, por në të njëjtën kohë, kërkimi juaj për siguri ju bën më pak impulsivë dhe më të kujdesshëm. Ky qëndrim ju lejon të vendosni ngadalë rregull në jetën tuaj, dhe gjithashtu të zgjidhni çështje që janë në pritje për ca kohë. Ju do të jeni në gjendje të vazhdoni më mirë nëse mësoni të mbështeteni në anën e njerëzve të sinqertë dhe pa mendime të dyfishta.

Bricjapi:

Ky muaj sjell disa tensione të vogla, Marsi gjeneron një klimë konfliktuale. Ju duhet të bëni shumë përpjekje dhe të mbështeteni tek energjia juaj për të ecur përpara. Ju dëshironi të jeni të sigurt për veten tuaj, duke u kujdesur të merrni parasysh të gjitha pasojat e mundshme të secilës zgjedhje. Dielli në Virgjëreshë deri në 22 shtyn ju të hidhni një vështrim më analitik në realitet. Do të duhet të mësoni të përshtateni, të përshtatni marrëdhëniet me situatën. Për këtë ju duhet të jeni të gatshëm të punoni shumë. Mos qëndroni të vendosur në zgjedhjet tuaja, nuk keni gjithmonë të drejtë.

Ujori:

Për horoskopin e muajit shtator, ju jeni plot ide dhe do të jetë e vështirë të shkëpusni vëmendjen nga qëllimet që i keni vendosur vetes. Dielli gjithashtu ju shtyn të rishikoni qëllimet tuaja, Urani vë në dyshim sigurinë tuaj dhe për këtë do të ketë momente trazire të fortë. Ka shumë mundësi për të qenë të suksesshëm në atë që po filloni. E vetmja pengesë është se do të jeni shumë të zënë, aq sa mund të përfundoni duke neglizhuar disa gjëra.

Peshqit:

Keni një vizion më pragmatik, vazhdoni me qëllim që t’i jepni më shumë stabilitet jetës suaj. Dhe mos hezitoni të kërkoni me zë të lartë atë që prisni, të cilat janë kryesisht profesionale. Vendosmëria dhe angazhimi juaj shpërblehen. Shkoni ngadalë por me siguri ju merrni diçka më shumë herë pas here. Jeni të vendosur t’i bëni gjërat njëra pas tjetrës. Por ju nuk keni aq kohë sa do të donit të punonit në projektet tuaja të reja, pavarësisht mbështetjes së Marsit. Nuk ka nevojë të realizoni disa gjëra në të njëjtën kohë! Përfundoni atë që filloi para se të lëvizni për të bërë diçka të re.