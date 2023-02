“Për aq kohë sa duhet”, Biden zotohet të mbështesë Ukrainën në përvjetorin e luftës

Presidenti Joe Biden do të shënojë përvjetorin e pushtimit rus të Ukrainës me një fjalim të martën në Poloni, ku pritet të përsërisë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës “për aq kohë sa të duhet” pavarësisht ngurrimit të republikanëve në rritje.

I planifikuar për të mbërritur në Varshavë të martën në mëngjes, Biden do të takohet me presidentin polak Andrzej Duda për të diskutuar “përpjekjet kolektive për të mbështetur Ukrainën dhe për të forcuar parandalimin e NATO-s”, tha John Kirby, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare (NSC) në një konferencë për gazetarët të premten.

Biden do të takohet gjithashtu me krerët e NATO-s (B-9), vendet në krahun më lindor të NATO-s, të cilat përfshijnë Bullgarinë, Republikën Çeke, Estoninë, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë, Rumaninë dhe Sllovakinë.

Vendet B-9 e ndjejnë më akute kërcënimin rus dhe po bëjnë presion për një përgjigje më të fuqishme ushtarake në krahasim me vendet e tjera evropiane, përfshirë Francën dhe Gjermaninë, qytetarët e të cilëve janë më të shqetësuar për mënyrat për t’i dhënë fund konfliktit dhe po vënë në pikëpyetje ndikimin e luftës në ekonomitë e tyre.

Shtëpia e Bardhë tha se nuk ka plane që Biden të vizitojë Ukrainën dhe as të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë këtij udhëtimi. Vëzhguesit thonë se Biden mund të mos kalojë kufirin për të shmangur provokimin e Putinit, por ka të ngjarë që Zelensky do ta takojë atë në Poloni në një samit që nuk do të zbulohet deri në minutën e fundit për arsye sigurie. Dyshja u takuan për herë të fundit personalisht në fund të dhjetorit kur Zelensky bëri një vizitë të papritur në Uashington.

Ndërkohë, zëvendëspresidentja Kamala Harris ndodhet në Gjermani për të marrë pjesë në Konferencën vjetore të Sigurisë në Mynih, në të cilën lufta në Ukrainë dominon bisedat mes liderëve botërorë.