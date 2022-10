“Pengjet u përgjërohen”, Daily Mail: Gangsterët shqiptarë rrëmbejnë e rrahin rivalët, videot i hedhin në TikTok

Mediat britanike kanë publikuar foto të shkëputura nga ‘Tik Tok’, rrjeti social ku shqiptarët marketojnë aktivitetet e tyre të jashtëligjshme.

Duke i cilësuar si gangster të pamëshirshëm, Dily Mail shkruan se shqiptarët shpërndajnë videon shumë të dhunshme, mes tyre dhe ato që tregojnë rrëmbimet, burgosjet dhe rrahjet brutale për të vulosur autoritetin e tyre në biznesin e shpërndarjes së drogërave.

Sipas Daily Mail, pamjet kapin më shumë se 10 mijë shikime, tregojnë viktima me shenja dhune që luten për ndihmë.

Shkrimi i Daily Mail:

Gangsterët e pamëshirshëm shqiptarë po përdorin video ultra të dhunshme të mediave sociale për të ndihmuar në dominimin e një ‘lufte të fshehtë periferike’ për kontrollin e bizneseve fitimprurëse të kanabisit në Mbretërinë e Bashkuar. Pamjet e tmerrshme të TikTok të zbuluara nga Mail tregojnë bosët e bandave në rrëmbime dhe rrahje brutale për të vulosur autoritetin e tyre në rrjetin e fabrikave të drogës të fshehura në shtëpi banimi në të gjithë vendin. Videot, disa me mbi 10,000 shikime, paraqesin viktima të mavijosura keq që rënkojnë nga dhimbja ose luten për ndihmë. Kriminologët thonë se bandat drejtojnë fushatën e përgjakshme të mediave sociale të orkestruar me kujdes për të reklamuar forcën e tyre mbi rrjetet kriminale rivale dhe për të joshur të rinj të tjerë.

Një hetim i fshehtë nga Mail zbuloi gjithashtu se si trafikantët e njerëzve u ofronin emigrantëve të paligjshëm mundësinë për të punuar në shtëpitë e kanabisit në MB për të shlyer borxhin e tyre pas mbërritjes. Sindikata e Forcave Kufitare paralajmëroi Sekretarin e Brendshëm se rritja e emigrantëve kriminalë përbën një ‘rrezik të konsiderueshëm’ për sigurinë kombëtare, me azilkërkuesit tradicionalë të zëvendësuar nga ‘meshkuj të rinj’ me lidhje të dyshuara me krimin e organizuar.

Shqiptarët përbënin rreth 60 për qind të emigrantëve të Kanalit gjatë verës, deri në 7 mijë shqiptarë mendohet se kanë arritur në MB deri më tani këtë vit, shumë prej të cilëve dyshohet se janë zhytur në botën e krimit. Shqipëria kishte numrin më të lartë të shtetasve të huaj në burgjet angleze dhe të Uellsit vitin e kaluar, me 1,528 të burgosur. Një video e TikTok me mbishkrimin ‘e keqja vjen nga ne’ me mbi 11,000 shikime tregon një shqiptar që merr në pyetje një rob me sy të nxirë e të fryrë për ta detyruar atë të rrëfejë se ka hyrë në fabrikën e tyre të kanabisit dhe të kallëzojë njeriun që e ka dërguar.

Një tjetër video e fshirë së fundmi tregonte një burrë të gjakosur duke qarë teksa rrihet brutalisht, me një nga sulmuesit të dëgjuar duke bërtitur në shqip: ‘Torturojeni derisa të tregojë emrin e pjesës tjetër të bandës së tij.’

Ekziston edhe një thirrje: ‘Vriteni atë. Mos e lini të shkojë’.

Pamjet, të cilat kishin afro 10 mijë shikime para se të hiqej, ishin me mbishkrimin: “Hajduti i shtëpisë së kanabisit në Angli u kap nga shqiptarët”.

Një video e tretë tregon pesë shqiptarë të armatosur me thika, hanxhar dhe sëpata duke kërcyer dhe repuar në pamjet e mbishkrimit: ‘Gati për të hyrë në shtëpitë e kanabisit.’

Njëri prej tyre tund një sëpatë në drejtim të kamerës dhe përshëndet në anglisht me theks: ‘Mbaje mend këtë, sa herë të shohësh fëmijën tënd, të pendohesh për atë që bëre.’

Një tjetër video tregon një bandë të maskuar të armatosur me hanxhar, thika dhe çekiç duke goditur derën e përparme të një shtëpie kanabisi për të cilën thuhet se ndodhet në Londër. Një video tregon dy burra që hyjnë në një shtëpi me kanabis. Njëri me kapuç të zi dhe mban një çekiç hanxhar në një derë të mbyllur, ndërsa shqiptari brenda thërret furishëm për ndihmë.

Ervin Karamuço, profesor i kriminologjisë në Universitetin e Tiranës, tha se operacionet shqiptare të drogës së krimit të organizuar po rivalizonin tani bandat origjinale të mafias italiane. Ai tha: “Këto postime nuk janë vetëm për të frikësuar, por edhe për të reklamuar veten si grupet më të forta të krimit për të inkurajuar rekrutët e rinj. Është një lloj konkurrence. Ata po luftojnë për kontrollin e zonave dhe thonë “ne jemi shumë më të fortë se banda rivale, ndaj bashkohuni me ne”. Këto grupe tashmë kontrollojnë zona të mëdha të periferisë së Londrës dhe pjesë të tjera të vendit. Ata janë shumë të dhunshëm. Ata nuk kanë asgjë për të humbur. Ata thjesht duan të marrin kontrollin dhe të pasurohen.’

Bandat gjithashtu përpiqen të tundojnë anëtarët e rinj duke përdorur mediat sociale për të ekspozuar jetën e tyre luksoze dhe për të treguar makinat dhe aksesorët e tyre të shtrenjtë, tha ai.

“Në fillim këto grupe përdornin vetëm armë, tani po përdorin teknologji. Ata po bëhen më të zgjuar dhe më të sofistikuar me djem shumë të zgjuar që dinë mënyrën më të mirë për të shfrytëzuar mediat sociale. Është shumë i organizuar. Ata gjithashtu përdorin mediat sociale për të trafikuar anëtarë të rinj të bandës në MB,”- shton ai.