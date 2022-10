Pedagogët paralajmërojnë protestën e radhës: Nuk negociojmë asnjë qindarkë për rritjen e pagave

Kreu i sindikatës së pedagogëve, Aleksandër Kovaçi ka paralajmëruar protestën e radhës të pedagogëve.

Ai tha se pedagogët do të mbajnë protestë ditën e premte, 14 tetor, ora 11:00, për rritje të rrogës dhe cilësisë së arsimit të lartë, ku do të vendoset në bashkëbisedim me studentët për vijimin e bojkotit dhe protestat.

Ndërsa theksoi se nuk do të negociojnë për rritjen e pagave dhe se vendimi për të bojkotuar mësimin më deri 17 tetor është ende në fuqi.

“Tarifa e studentëve të kthehen në shërbim për interesin e studentëve dhe jo për rritjen e pedagogëve. Ne e kemi caktuar, duam rritje 30% këtë vit dhe 20% vitin tjetër. Niveli i rritjes së pagës nuk është as sa indeksimi, është e papranueshme. Do të mblidhemi në protestë të premten, 14 tetor, ora 11:00. Atëherë do të marrim një vendim duke diskutuar me studentet. Duam një arsim të lartë serioz. Negociojmë kohën për 20%, por 30% nuk e negociojmë sepse ai është negociuar nga 50%. Nga rritja e rrogës pritet të përfitojnë rreth 5 mijë punonjës”, tha kreu i sindikatës së pedagogëve, Aleksandër Kovaçi.

Kërkesat e pedagogëve

-Rritja e pagave për pedagogët dhe stafin ndihmës

-Rritja e financimit për kërkimin shkencor

-Rivendosja e shtesave mbi pagë për ‘Dëshmëri shëndeti në punë’

-Rritja e shtesës mbi pagën për vjetërsinë në punë

-Rritja e pagesës së orëve të ngarkesës suplementare

-Rivlerësimi i orës mësimore pasi ka zbritje prej 50% të pagesës së orës mësimore si rezultat i mosfierencimit të orës mësimore të leksionit.

-Rishikimin e tatimit prej 23% mbi pagesën e ngarkesës suplementare

-Të pezullohet deri më 2026 zbatimi i pikës c) të paragrafit të 3, i Kreut III të VKM Nr.112, datë 23.2.2018 për kriteret e marrjes së titullit “Profesor”.

-Të bëhet transparencë mbi buxhetin dhe të ardhurat e universitetet publik